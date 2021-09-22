Стартовал III музыкальный фестиваль "Земляки. Возвращение на Вятку"

В вятской филармонии стартовал III Межрегиональный музыкальный фестиваль "Земляки. Возвращение на Вятку".

Его концерты пройдут в Кирове по 26 ноября включительно, а на открытии выступил Вятский оркестр русских народных инструментов имени Шаляпина. Но руководил им не заслуженный артист России Александр Чубаров, как обычно, а худрук и главный дирижер Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Зыкиной Дмитрий Дмитриенко. Уроженец Вятки, кстати.

Первый концерт фестиваля, в котором прозвучали классические и популярные произведения, прошел на ура: зрители приветствовали музыкантов стоя. А когда артисты запели "Старый клен", песню подхватил весь зал.

А вчера прошел второй концерт фестиваля, в котором Вятский симфонический оркестр имени Раевского исполнил произведения Моцарта, Чайковского и сюиту "Вятские песни" Сергея Черезова - уроженца Белой Холуницы (Кировская область). Солировал лауреат международных конкурсов Дмитрий Мячин (фортепиано, Санкт-Петербург). Он родился в Нововятске, здесь же получил начальное музыкальное образование. А в городе на Неве он окончил консерваторию и с 2013 года реализует свой проект "Дыхание неба", пишет музыку к фильмам.