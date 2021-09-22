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22.09.2021 15:14
Рубрика: Происшествия

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Приангарье выросло до 10

Текст: Дмитрий Машуков

В министерстве здравоохранения Иркутской области уточнили количество пострадавших в ДТП с участием школьного автобуса и автомобиля УАЗ. Четыре человека госпитализированы, шестеро отправлены на амбулаторное лечение, передает ТАСС со ссылкой на источник в региональном минздраве.

Под Калугой 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Ранее сообщалось о четырех пострадавших - ребенке, водителе УАЗа и двоих сопровождающих.

Напомним, сегодня на трассе Р-255 "Сибирь" автобус, перевозивший 18 школьников, столкнулся с автомобилем УАЗ. ДТП произошло на 1712 километре дороги. Дети и сопровождающие их взрослые ехали на экскурсию в музей драматурга Александра Вампилова в поселок Кутулик.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии. Как сообщает пресс-служба регионального СК РФ, среди госпитализированных - ребенок 2011 года рождения. Тяжесть полученных травм не уточняется. По факту ДТП региональный СК проводит проверку.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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