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22.09.2021 09:48

Транснефть - Западная Сибирь повышает эксплуатационную надежность производственной инфраструктуры

АО "Транснефть - Западная Сибирь" успешно завершило плановые работы на производственных объектах в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Планово-профилактические ремонтные работы выполнялись в период плановой остановки транспортировки нефти по четырем магистральным нефтепроводам (МН) Александровское - Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженск - Красноярск, Омск - Иркутск, Красноярск - Иркутск и магистральному нефтепродуктопроводу (МНПП) Уфа - Омск.

На линейной части магистральных нефтепроводов была произведена замена десяти единиц запорной арматуры диаметром от 500 до 1000 мм, осуществлен средний ремонт пятнадцати задвижек. Проведены замена и средний ремонт запорно-регулирующей арматуры на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Парабель" и НПС "Молчаново" в Томской области. Цель работ - повышение эксплуатационной надежности магистральных нефтепроводов. Новые УЗА отличаются простотой конструкции, высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации - до 50 лет. На линейной части МН Анжеро-Судженск - Красноярск произведено подключение камеры приема - пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД) после проведения гидравлических испытаний.

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В рамках реализации программы технического перевооружения и реконструкции объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь" на НПС "Орловка" выполнено подключение нового магистрального насосного агрегата. На Анжеро-Судженской ЛПДС проведено подключение технологических трубопроводов строящегося узла смешения нефти. В дальнейшем дооснащение ЛПДС новым узлом смешения позволит осуществлять поточное смешивание нефти, получая смесь заданного качества для дальнейшей сдачи сырья на НПЗ Кузбасса. На НПС "Каштан" выполнен монтаж байпасной задвижки.

Во время плановой остановки специалисты предприятия также провели работы на МНПП Уфа - Омск. Была проведена ликвидация дефектов, а также выполнено подключение временной КПП СОД для дальнейшего проведения внутритрубной диагностики линейной части МНПП. Внутритрубное обследование будет проведено в рамках утвержденного плана-графика с целью поддержания высокого уровня промышленной безопасности производственной инфраструктуры предприятия.

Всего в плановых работах были задействованы порядка 600 сотрудников структурных подразделений предприятия. Общее количество спецтехники составило 329 единиц.

В настоящее время все работы успешно завершены. Транспортировка нефти и нефтепродуктов восстановлены в полном объеме.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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