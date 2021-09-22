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22.09.2021 09:33

Вторая очистная бригада на шахте СУЭК добыла с начала года три миллиона тонн

Очистная бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина шахты имени В. Д. Ялевского АО "СУЭК-Кузбасс" (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) добыла с начала юбилейного для компании года трехмиллионную тонну угля.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Весь уголь выдан бригадой из лавы №50-06, введенной в эксплуатацию в начале года с запасами 6,4 миллиона тонн угля. Очистной забой оснащен 232 секциями крепи ДБТ 220/480, 240/500, 225/550. Общая длина забойной части составляет уже стандартные для компании 400 метров. Раскройка шахтных полей длинными лавами позволяет увеличить объемы запасов вынимаемого столба и сократить число перемонтажей, увеличить нагрузки на очистной забой за счет сокращения количества и длительности концевых и вспомогательных операций, снизить потребность в проходке и, соответственно, затраты на нее.

В лавный комплект также входят высокопроизводительный очистной комбайн нового поколения Eickhoff SL 900, конвейер SH PF-6/1142.. Вынимаемая мощность пласта 50 составляет 3,8 метра, марка угля ДГ.

Отметим, что именно этому высокопрофессиональному коллективу принадлежат несколько рекордов добычи угля российского и мирового уровней.

Бригада Евгения Косьмина - уже вторая на шахте имени В.Д. Ялевского и в компании "СУЭК-Кузбасс", преодолевшая в текущем году такой рубеж добычи. Ранее трехмиллионного результата достигла бригада Анатолия Кайгородова. Этот коллектив задействован на отработке лавы №52-14, введенной в эксплуатацию в конце 2019 года. По итогам прошедшего года бригадой выдано на-гора 5,8 миллиона тонн угля - лучший показатель в Сибирской угольной энергетической компании. И с начала 2021 года из лавы-гиганта добыто еще почти 3,6 миллиона тонн. Напомним, что по итогам престижного конкурса "Кузбасс - угольное "сердце" России" в честь Дня Шахтера 2021 коллектив Анатолия Кайгородова признан победителем в номинации "Лучшая очистная бригада".

Общий объем инвестиций СУЭК Андрея Мельниченко в развитие шахты имени В.Д. Ялевского только за последние два года составил 7,5 миллиарда рублей. В числе реализуемых экологических проектов на предприятии - модернизация с увеличением производительности блока модульных очистных сооружений стоимостью 300 миллионов рублей.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой АО "СУЭК-Кузбасс"

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