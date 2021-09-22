Осужденному за убийство Галины Старовойтовой отказали в УДО

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении, поданном Михаилом Глущенко, осужденным за убийство Галины Старовойтовой.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, суд отказал Глущенко. Напомним, экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко в августе 2015 года приговорили к 17 годам лишения свободы, наказание он отбывает в исправительной колонии строгого режима.

Глущенко до освобождения осталось еще пять лет. К ходатайству об УДО адвокат Глущенко приложила характеристику из колонии, в которой указывалось, что осужденный в учреждении ведет себя ровно, социальные связи не утратил, взысканий не имеет.

Также Глущенко через защитников заявлял, что являясь заслуженным тренером России при освобождении он готов участвовать в развитии физкультуры и спорта и выступать в роли мецената на турнирах по единоборствам. А еще у Глущенко уже есть на примете место для трудоустройства.

Напомним, Галина Старовойтова была убита в парадной своего дома на канале Грибоедова в 1998 году. Суд признал Глущенко организатором ее убийства.