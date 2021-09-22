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22.09.2021 17:05

Почему сервис в социальном такси вызывает вопросы у петербуржцев

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 216(8567)
Смольнинский районный суд Петербурга отправил под арест на два месяца водителя социального такси Баймана Кулиева. Ему вменяют нападение на пожилую женщину с первой группой инвалидности. Петербурженка вызвала социальное такси, чтобы доехать от поликлиники до дома, а водитель обругал ее и ударил за то, что она слишком медленно садилась в машину.

Эта история стала резонансной благодаря очевидцам. Они сняли на видео поведение водителя и выложили в социальные сети. Полиция сразу же возбудила уголовное дело о хулиганстве, учитывая резонанс, материалы забрал Следственный комитет Петербурга.

Фото: Вадим Жернов/ РИА Новости
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Женщина уже прошла экспертизу. Выяснилось, что водитель нанес ей закрытую черепно-мозговую травму, причинил ушиб мягких тканей. Досталось и прохожей, которая вступилась за беззащитную пассажирку, у нее синяки и ушибы.

Сам водитель, судя по всему, не представлял, что дело примет такой оборот. На судебном заседании он просил его отпустить, говорил, что ему нужно кормить семью. Но суд согласился с доводами следствия с формулировкой, что на свободе водитель и дальше может "заниматься преступной деятельностью", то есть нападать на пассажиров.

Кулиев работал в таксомоторной компании "Блюз". Она занимается обычным развозом пассажиров, а также в течение нескольких лет получает от Смольного право на организацию перевозок социальным такси. Из компании после скандала Кулиева сразу уволили.

Свою проверку по факту ЧП начала городская прокуратура. Изучают все обстоятельства случившегося и в комитете по социальной политике Смольного, сотрудничество с перевозчиком временно приостановлено.

Пристальное внимание к инциденту понятно - социальное такси появилось в Петербурге в 90-х годах по многочисленным просьбам маломобильных граждан, которые физически не могут пользоваться общественным транспортом, так как не в состоянии дойти до остановки. А на коммерческом такси на пенсию для инвалидов не наездишься.

Фото: Марина Ледяева/РГ
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Петербургское социальное такси ставят в пример во многих регионах, ряд субъектов ввели у себя такую же льготу на основе опыта Северной столицы. Идея в том, что город заключает договор с перевозчиками, среди них как медицинские организации с спецтранспортом (для перевозки лежачих граждан), так и обычные таксомоторные компании. Власти субсидируют перевозчикам 90 процентов от стоимости поездки, остальное платит сам гражданин.

Схема, которая на бумаге выглядит идеально, по факту дает сбои.

"Вообще я разные истории конфликтов слышал, особенно от девочек, но сам лично когда-то ездил много, и ни разу не было проблем. Может, я крупный и со мной страшно ругаться", - говорит Максим Лапшин, председатель Общественного совета Межрегиональной общественной организации инвалидов "На коляске без барьеров". Правда, помимо поведения водителей, у общественников много вопросов к самой системе организации поездок.

Известно как минимум о четырех случаях, когда поездки в социальном такси заканчивались травмами пассажиров

Социальное такси в Петербурге можно вызвать только до определенных адресов. Например, в поликлинику есть возможность доехать со скидкой в 90 процентов, а на вокзал или в аэропорт - 70. Система тарифообразования зачастую непонятна, и практика показывает, что на длинные расстояния дешевле вызвать обычное коммерческое такси. Именно поэтому в Пулково граждане с инвалидностью, как правило, вызывают перевозчиков с агрегаторов.

В Петербурге льготник не может вызвать социальное такси, чтобы навестить родственников или поехать, например, в магазин. Для сравнения: в Ленобласти такая возможность есть, но в соседнем регионе свои минусы - человеку с инвалидностью дается всего пять бесплатных поездок в месяц. Соответственно те, кто ездят на такси на работу, в Ленобласти также обращаются к коммерческим перевозчикам.

Как говорит Максим Лапшин, в Северной столице социальное такси нужно заказывать за сутки. Если нужно уехать срочно (например, внезапно выписали из больницы), то граждане опять же вызывают частные компании.

"Многие с каких-то мероприятий заказывают обычное, так как не всегда угадаешь время окончания того же концерта. При мне бывало ребята уходили раньше, так как соцтакси приехало", - перечисляет Максим.

Максим от услуг социального такси сейчас предпочел отказаться - он сам ездит за рулем. Такой выбор делают многие, кому машина нужна регулярно.

Фото: Наталья Онищенко
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Петербург был одним из зачинателей идеи социального такси в России, но сейчас практика сложилась такая, что люди нередко пользуются этим сервисом из необходимости, просто потому что не могут себе позволить заказать коммерческое такси или медицинский автомобиль. Самую серьезную озабоченность вызывает и то обстоятельство, что поездки в социальном такси нередко заканчиваются травмами. В организации "На коляске без барьеров" знают о четырех петербуржцах, которые получили травмы в ходе поездки. Одна из пострадавших - Ксения Иванова. Два года назад получила травму головы из-за того, что водитель таксомоторной компании неправильно установил подъемник - и девушка упала с коляски прямо на асфальт. К слову, в тот день Ксения также воспользовалась услугами такси "Блюз". Петербурженка подала к компании иск и отсудила 200 тысяч рублей.

Стоит отметить, что общественные организации инвалидов неоднократно выступали с предложениями изменить процедуру отбора перевозчиков и не допускать компании, с которыми ранее случались неприятные инциденты. Но, по словам Лапшина, мнение самих пользователей социального такси в итоге так и не было услышано.

Тем не менее есть шанс, что в этом году отбор перевозчиков будет жестким на волне резонанса. Компании, которые получат право оказывать услуги как социальное такси, будут определяться уже в октябре.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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