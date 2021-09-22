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22.09.2021 10:21
Рубрика: Общество

В Петербурге скончался пианист Сергей Мальцев

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова

В возрасте 79 лет ушел из жизни известный пианист, профессор кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Сергей Мальцев, об этом сообщили в учреждении.

Имя Сергея Мальцева широко известно в кругах любителей классики. Он был солистом в оркестрах Санкт-Петербургской филармонии и консерватории, специализировался на исполнении романтической музыки, занимался импровизациями, вел обширную гастрольную деятельность.

Сергей Мальцев имел степень доктора искусствоведения, несколько лет назад ему было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств России.

В регионах Общество Утраты Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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