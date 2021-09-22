Экс-мэр Майкопа получил условный срок по делу о мошенничестве

Суд вынес приговор бывшему главе администрации города Майкопа Андрею Гетманову. Он признан виновным по части 1 статьи 179 УК РФ ("Принуждение к совершению сделки"), части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконное хранение боеприпасов"), части 3 статьи 30 и части 6 статьи 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере"). Уголовные дела возбуждены по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея. Об этом сообщает пресс-служба СКР по республике.

По данным следствия, в 2018 году экс-мэр столицы региона пригласил к себе в служебный кабинет предпринимателя, деятельность которого связана с выращиванием и реализацией сельскохозяйственной продукции, и, желая получить право на чужое имущество, потребовал совершить обмен земельными участками, расположенными в Майкопском районе.

Учитывая, что земельные участки имели неравнозначную площадь и стоимость, предприниматель отказался от невыгодной для него сделки. Тогда мэр Майкопа стал угрожать физической расправой, и бизнесмен согласился на сделку с кабальными условиями.

Кроме того, как ранее сообщала "РГ", чиновник, по данным следствия, незаконно приобрел и хранил в своем доме, расположенном на улице Привокзальной, боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию, которые были обнаружены и изъяты при обыске.

Также в 2017 году он, как следует из материалов дела, обманным способом решил похитить имущество своего знакомого в виде прав собственности и аренды на три земельных участка, расположенных на территории Кужорского сельского поселения Майкопского района. Ради этого он убедил его подписать договоры купли-продажи и уступки прав аренды на земельные участки, а взамен пообещал потерпевшему передать права аренды на якобы равноценный земельный участок.

Суд наказал его на 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор не вступил в законную силу. Обвинение поддерживала прокуратура города Майкопа.