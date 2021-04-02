Против мэра Майкопа завели второе уголовное дело

Главу Майкопа Андрея Гетманова подозревают в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, в его доме нашли боевые патроны для нарезного оружия. Обыск провели в рамках другого уголовного дела, мэра недавно обвинили в вымогательстве и арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Адыгее.

- По данным следствия подозреваемый, не позже 24 марта 2021 года незаконно приобрел и хранил в принадлежащем ему домовладении, расположенном по улице Привокзальная в Майкопе боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию, которые были обнаружены и изъяты в ходе производства обыска в доме чиновника, - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, 24 марта против Майкопа Андрея Гетманова возбудили уголовное дело о вымогательстве. Следствие считает, что он с помощью угроз и запугивания заставил местного бизнесмена поменяться земельными участками. 25 марта чиновника арестовали на два месяца по решению суда.