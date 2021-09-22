Музей обороны Севастополя возглавил Михаил Смородкин из Росгосцирка

Директор Музея героической обороны и освобождения Севастополя Александр Барков покинул свой пост после массовых увольнений в коллективе учреждения. Его место занял выходец из системы Росгосцирка Михаил Смородкин. В понедельник утром Барков представил коллективу нового руководителя и заявил, что ушел сам после того как истек срок его контракта. Но у Минкультуры РФ другая версия.

О конфликте стало известно на прошлой неделе, когда сотрудники музея написали жалобу на директора. По их словам, Барков за время работы в музее с сентября 2020 года по настоящее время уволил более 40 человек - около четверти коллектива. Они утверждают, что руководитель вынуждал их уйти, создавая невыносимые условия труда, оказывая моральное и психологическое давление и даже прибегая к оскорблениям. А тех, кто отказался писать заявление по собственному желанию, увольняли по итогам аттестации. Работники попросили заступиться за коллектив.

Прокуратура Севастополя начала проверку возможных нарушений трудовых прав работников музея. На жалобу резко отреагировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он рассказал, что обсудил ситуацию с министром культуры России Ольгой Любимовой. Принято решение, что Барков оставит свой пост.

- Во время пандемии мы старались сохранить каждого человека, выделяли деньги из бюджета для поддержки театров, музеев, чтобы сберечь и сохранить людей, - прокомментировал Развожаев. - Принимать такое решение, ни с кем не обсуждая и не согласовывая, недопустимо. А оценки, которые давались при этом сотрудникам, непозволительны ни одному руководителю. Надо с уважением относиться к людям, которые много лет трудились в музее и добились того, что он стал одним из лучших в стране.

По мнению губернатора, явной ошибкой было сокращать сотрудников, которые занимаются уходом за зелеными насаждениями и благоустройством, учитывая будущую реконструкцию Исторического бульвара.

- К сожалею, Барков, видимо, не понял Севастополь, а новый руководитель обязательно встретится со всеми уволенными людьми, проведет собеседования и примет решения, - добавил Развожаев.

В пресс-службе Музея героической обороны и освобождения Севастополя на запрос "РГ" сообщили, что учреждение каждый год на время высокого турсезона берет на работу дополнительных сотрудников по срочным договорам или по совместительству. Их-то и уволили на самом деле, а не тех, кто работал в музее постоянно. В пресс-службе привели цифры: в 2018 году с учетом срочных договоров были уволены 53 человека, в 2019 - 68 человек, в 2020-м - 69. В 2021 году по срочным договорам или по совместительству был принят 41 человек, а уволены 43. Из 43 человек двое попали под сокращение, один уволен по итогам аттестации, остальные - по собственному желанию или по соглашению сторон. Всего в штате учреждения 270 человек.

"В связи с хроническим недофинансированием музея для оптимизации расходов часть обеспечивающего персонала (уборщицы и рабочие) переведены на договоры гражданско-правового характера и договоры с самозанятыми. В 2021 году, несмотря на закрытие на реставрацию диорамы "Штурм Сапун-горы", не был уволен ни один сотрудник, непосредственно занятый музейной работой (хранители, смотрители, экскурсоводы), работающий на постоянной основе", - подчеркнули в пресс-службе.

То есть выходит, что почти все уволенные - люди, пришедшие в музей на сезонную работу. Но сотрудники уверяют, что это не так. По их словам, уволены те, кто проработали в музее по несколько лет, а на их место наняли новых сотрудников, приехавших в Севастополь из других городов. В результате остановилась культурно-просветительская и воспитательная работа музея.

- Людям предложили уволиться добровольно-принудительно, - рассказала "РГ" бывший билетный кассир музея Ирина Нажа. - Мне в декабре позвонили и предложили уйти по соглашению сторон. Я была единственной из 43 человек, кто отказался. Тогда меня отправили на аттестацию. Ее провели формально, с нарушениями. Мне дали, по сути, волчий билет: вписали в трудовую книжку, что я уволена, так как не соответствую занимаемой должности. Хотя раньше все устраивало: и мое образование, и 30-летний стаж. Я сужусь о восстановлении меня на рабочем месте, подала апелляцию.

В пресс-службе Минкультуры РФ подчеркнули, что Александр Барков уволен после серии жалоб. В том числе на недочеты в его работе обращал внимание министра культуры России Ольги Любимовой губернатор Севастополя. Министерство также осудило увольнение людей в период пандемии.

"Среди основных причин - непродуманная кадровая политика и отсутствие стратегии развития учреждения, - сообщили в пресс-службе. - Александру Баркову не удалось выстроить конструктивный диалог как внутри учреждения, так и с посетителями. Одно из нареканий общественности связано с отсутствием достойного участия музея в мероприятиях, посвященных значимым датам истории России и Севастополя".

Барков же своей вины во всем этом не видит. Прощаясь с коллективом, он рассказал, что провел серьезную подготовительную работу для возобновления реконструкции Исторического бульвара (работы остановились еще при предыдущем директоре Николае Мусиенко из-за разрыва контракта с подрядчиком). По его словам, предварительно согласовано "космическое финансирование" достройки Исторического бульвара.

"В связи большими объемами работ я сделал вывод, что моя миссия завершена, я могу не настаивать на продлении контракта", - сказал Барков.

Он также заявил, что не хочет участвовать в дискуссиях вокруг увольнений, и предложил людям, которые знают его лично, делать самостоятельные выводы.

Тем временем

В Минкультуры РФ отметили, что в зоне ответственности врио директора Михаила Смородкина, в первую очередь, будет наведение порядка на Историческом бульваре. Новый руководитель сказал коллективу музея, что у него "нет цели продолжать конфликты", он "настроен на тихую работу".

Смородкин родился 15 июля 1979 года в Ленинграде. С 2013 года возглавлял Сочинский государственный цирк в период реконструкции здания, подготовил программу "Время побеждать" в поддержку сборной России на Олимпийских играх 2014 года. В 2015-2017 годах руководил Большим Санкт-Петербургским государственным цирком. С 2017-го по 2018-й был замглавы Дирекции по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области. С 2018-го по 2020-й - первым заместителем генерального директора ФКП "Росгосцирк".