Сенатор заявил о возврате 90-х годов на Украину после покушения на Шефира

Покушение на Сергея Шефира, первого помощника президента Украины, свидетельствует о возвращении в страну 90-х годов прошлого века с их преступными разборками. Об этом РИА Новости заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя предположения украинских парламентариев, что за инцидентом может тянутся "российский след".

Ранее автомобиль Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. В результате был ранен водитель. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предположил, что за покушением на первого помощника украинского лидера могут стоять контрабандисты или криминальные авторитеты, а также допустил "российский след".

По словам Цекова, к подобному инциденту привели результаты политики действующего украинского президента Владимира Зеленского и его предшественника на этом посту - Петра Порошенко.

- Ну, какой российский след? - риторически заметил сенатор и добавил, что это происшествие являет собой пример правового беспредела, внесудебной расправы и передела собственности.

Именно слабое и несправедливое руководство Украины довело страну до того, что в нее вернулись лихие 90-е с их криминальными разборками и активизацией бандитов, уверен член Совфеда.

- Нет уверенности в судебной системе, в правоохранительных органах, - заключил Цеков.