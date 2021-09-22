Ученые разработали теплоаккумулирующую ткань для защиты от мороза

Российские и немецкие ученые разработали сверхтонкий композитный материал для зимней одежды. Изготавливаемая из нового волокна ткань имеет дополнительный ресурс тепла, накопленного самим материалом.

Результаты исследования опубликованы в швейцарском научном издании MDPI.

Материал, разработанный учеными ДГТУ совместно с коллегами из Университета Ростока, представляет собой комбинированный объемный волокнистый материал, который совместил высокие теплоизоляционные свойства с малым удельным объемом. Это позволяет для защиты от холода изготавливать одежду уменьшенной толщины и без снижения ее качеств.

Волокнистые материалы на основе синтетических волокон формируют высокую пористость внутри своего объема, что способствует удержанию тепла в одежде. Кроме того, композиционные материалы повышают износостойкость одежды.

- Изготавливаемая из нового композиционного материала одежда имеет дополнительный ресурс тепла, накопленного самим материалом. Теплоаккумулирующие полимерные материалы по сравнению с другими материалами для одежды от холода обладают возможностью задержать тепло, когда оно поступает, и отдавать его человеку при охлаждении, - пояснила профессор кафедры конструирования, технологии и дизайна филиала ДГТУ в городе Шахты Ирина Черунова.

Ранее инкапсулированные материалы в текстиле использовались в трикотажных бельевых полотнах. Благодаря новой технологии применение инкапсулированных материалов стало возможно и для основной теплоизоляционной оболочки верхней одежды.