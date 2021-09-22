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22.09.2021 10:50
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре задержан участник ДТП с тремя погибшими девушками

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Краснодаре по факту вчерашнего ДТП на улице Уральской, в результате которого погибли три девушки, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), предусматривающее максимальное наказание на срок до семи лет. Об этом "РГ" сообщил официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Фото: Госавтоинспекция Карелии/vk.com/gibddkareliya
В Карелии в ДТП погибли четыре человека и трое получили травмы

- Водитель автомобиля Volkswagen, 50-летний местный житель, допрошен в качестве подозреваемого, - рассказал он. - Свою вину он не признает. По решению следователя он задержан на 48 часов до решения вопроса об избрании ему меры пресечения. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

В результате аварии погибли две местные жительницы в возрасте 20 и 23 лет, а также 22-летняя жительница Республики Адыгея. Кроме того, в ДТП пострадали 25-летний житель Пермской области, управлявший автомобилем Kia, и 23-летний житель Республики Адыгея.

Отмечается, что подозреваемый в момент ДТП был трезв, его водительский стаж составляет девять лет.

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