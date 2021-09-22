Врач Кузьменко: чтобы противостоять инфекциям, нужно больше ходить

С похолоданием подхватить вирус или простудиться гораздо легче. Однако есть способы защиты от инфекций и вирусов. Терапевт Филипп Кузьменко рассказал о том, как сохранить здоровье в холодное время года.

Врач настаивает, что первый и важнейший шаг для профилактики инфекций - вакцинирование. Эту тренировку организма в противостоянии болезням не заменит ничто. Сейчас это, прежде всего, прививки от COVID-19 и надвигающегося гриппа, который тоже может быть очень опасным.

Есть и другие способы укрепить иммунитет в противостоянии болезням. По мнению терапевта, надо включить в свой рацион фрукты, содержащие витамин С, пить напитки с лимоном и имбирем, какао. Стоит отдать должное и свойствам такого продукта, как мед.

Но есть еще один очень действенный способ - надо больше ходить. В эфире радио Sputnik Филипп Кузьменко назвал его даже "секретным оружием". Количество шагов, по его словам, должно быть не менее пяти тысяч.

Впрочем, на этот счет есть и другое мнение. Как писала "РГ", американские ученые обнаружили связь между количеством шагом, которые проходит человек каждый день, и преждевременной смертью. Это исследование помогло определить, сколько же надо ходить. Оказалось, что ежедневно необходимо делать не менее семи тысяч шагов.