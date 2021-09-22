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Режиссер Андрей Звягинцев вышел из комы

Новости
    22.09.2021, 15:08
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Титулованный российский режиссер Андрей Звягинцев, на почве заражения коронавирусом введенный медиками в искусственную кому, был из этого состояния ими выведен.

Фото: kinopoisk.ru
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Чувствует себя кинематографист "удовлетворительно", передает НТВ.

Напомним: информация о том, что врачи готовятся вывести режиссера из медикаментозного сна, появилась в конце прошлой недели.

57-летний режиссер, сценарист и актер Звягинцев более двух месяцев находился в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом - всё было настолько тревожно, что Андрея подключили к аппарату ЭКМО. По некоторым данным, у режиссера было поражено более 90% легких.

Фото: kinopoisk.ru
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Андрей Звягинцев родился в 1964-м в Новосибирске. Поставил фильмы "Возвращение", "Изгнание", "Елена", "Нелюбовь".

Лауреат премий "Сезар" и "Ника", Каннского, Венецианского МКФ, дважды номинант премии "Оскар".

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