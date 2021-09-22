Россия расценила действия полиции Косово против сербов как провокацию

Россия рассматривает действия полиции на севере Косова как провокацию, нацеленную на выдавливание сербов. Так в МИД РФ прокомментировали недавнее обострение обстановки в Косове.

"Весьма встревожены обострением ситуации в северных районах сербского автономного края Косово. Приштинские полицейские при фактическом попустительстве международных присутствий с 20 сентября под надуманными предлогами препятствуют передвижению транспорта через административную границу с центральной частью Сербии, применяют при этом насилие в отношении мирных граждан. По сути речь идет о попытке местных албанцев захватить сербонаселенные районы провинции, установить там свой контроль. Рассматриваем эти действия как провокацию, которая имеет целью продолжить этнические чистки, выдавить сербов из Косово", - заявили в ведомстве.

На Смоленской площади также призвали косовоалбанские власти "незамедлительно отвести полицейские подразделения из северных районов края, прекратить саботаж и всерьез переключиться на задачи урегулирования". От американских и европейских "покровителей" Приштины же ожидают, что те наконец приведут в чувство своих подопечных, чтобы избежать разрушительного сценария, несущего угрозу всему региону. В ведомстве отметили: если нагнетание напряженности продолжится, это выльется в проблемы, способные подорвать стабильность на Балканах.

"Очередной всплеск напряженности предсказуем, если учесть стагнацию в косовском урегулировании. Евросоюз, наделенный Генеральной Ассамблеей ООН ролью посредника в диалоге между Белградом и Приштиной, никаких значимых шагов, чтобы добиться сдвигов, не предпринимает, тогда как лидеры косоваров открыто отказываются следовать своим обязательствам, в том числе ключевому - о формировании Сообщества сербских муниципалитетов Косово", - заключили в МИД РФ.

Напомним, в понедельник косовские полицейские, в том числе снайперы, заняли переходы Ярине и Брняк на административной линии с Центральной Сербией. Сербы в ответ на эти действия выдвинулись к переходам на более чем 400 автомобилях и начали мирный протест. Косовары впоследствии применили против них слезоточивый газ. Сейчас протесты продолжаются.