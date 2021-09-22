Росстат: Бензин в рознице подешевел за неделю на 1 копейку

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 13 по 20 сентября снизились на 1 копейку до 48,87 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива также понизилась 1 копейку до 50,62 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За неделю бензин марки АИ-92 подешевел на 1 копейку до 45,93 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 снизилась на 2 копейки - до 49,74 рубля за литр, а марка АИ-98 подорожала на 1 копейку - 57,57 рубля за литр.

За период с 14 по 20 сентября снижение цен на бензин автомобильный отмечено в 21 центре субъектов Российской Федерации. Более всего он подешевел в Южно-Сахалинске - на 0,5%. Рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 8 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Вологде и Иваново - на 0,3%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,80 до 46,78 рубля, марки АИ-95 - от 49,59 до 54,09 рубля, марки АИ-98 - от 55,48 до 59,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 44,20 до 46,35 рубля, марки АИ-95 - от 48,00 до 50,40 рубля, марки АИ-98 - от 57,60 до 59,90 рубля за литр.

По сравнению с предшествующей неделей производство бензина с 13 по 19 сентября снизилось на 6,8%, а выпуск дизельного топлива - на 3,9%.

В среднем с начала года в России бензин марки АИ-92 подорожал на 6,1%, бензин марки АИ-95 на 5,9%, марка АИ-98 - на 7,6%, а дизельное топливо повысилось в цене на 4,1%.

Индекс потребительских цен (инфляция) за неделю по свежим данным Росстата вырос на 0,1%, а с начала года - на 4,9%. Пока бензин обгоняет инфляцию, но разрыв сокращается уже 3 неделю.