Синоптики сообщили о потеплении в европейской части России с 27 сентября

Следующая неделя начнется с роста влияния антициклона в европейской части России. В понедельник его центр окажется над северо-востоком региона, а его гребень будет ориентирован на юго-запад, в центральные области, сообщают синоптики центра "Фобос".

По их прогнозам, облаков станет меньше, вероятность осадков будет небольшой. Модельные прогнозы говорят о том, что влияние антициклона на погоду сохранится как минимум до конца сентября.

Днем воздух будет прогреваться до +11…+16 градусов, а по ночам будет +2…+7. По данным специалистов, этот период вполне можно считать бабьим летом. Метеорологи не исключают, что и октябрь начнется такой же умеренно теплой и комфортной погодой.

Ранее сообщалось, что в европейской части России возможно наступление ледникового периода. Причиной этого может стать изменение течений в Атлантическом океане. По данным ведущего научного сотрудника РАН, специалиста по природным катастрофам ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований" Алексея Карнаухова, на понижение температуры влияет постепенное ослабление Гольфстрима.