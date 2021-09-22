Skoda показала Octavia с салоном из свекольных отходов

Компания Skoda ведёт исследования биологически чистых материалов для изготовления из них элементов отделки и обшивки салона. Свои наработки чехи представили на специально созданной Octavia.

Пол и правая передняя дверь автомобиля были удалены, чтобы обеспечить дизайнерам беспрепятственный доступ для испытаний новых разработок. Отделка дверных панелей и стоек отделаны тканью, созданной с применением такого растения, как мискантус, а пластиковые вставки в торпедо и дверях изготовлены из жома сахарной свеклы.

Новые материалы разрабатываются совместно с Техническим университетом в Либерце. Кроме мискантуса и отходов от свёклы исследуются возможности изготовления отделки из оболочки риса и кокосового волокна.

В компании отмечают, что ищут комплексный подход к "озеленению" модельного ряда. Например, жом свеклы производится в Добровице, недалеко от штаб-квартиры Skoda в Млада-Болеславе, что оптимизирует логистику, позволяя сокращать выбросы углекислого газа.

Фото: Пресс-служба Skoda.