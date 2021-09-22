Новости

Небензя: Снятие санкций с талибов в Совбезе ООН сейчас не обсуждается 06:02
В Гидрометцентре рассказали о сроках бархатного сезона на курортах России 05:29
Во Владивостоке ливень затопил школу и детсад 05:11
СМИ: ЦБ выступил за усиление контроля за пополнением карт в банкоматах 04:50
В Бурятии суд оставил в силе приговор депутату за смертельное ДТП 04:47
Жителей высоток Мельбурна эвакуировали из-за землетрясения 04:28
Синоптики сообщили о потеплении в европейской части России с 27 сентября 03:47
Космонавты на МКС сообщили о запахе в модуле "Звезда" 03:28
В госдепе прокомментировали просьбу талибов о представительстве в ООН 03:02
Минфин опроверг исчерпание средств на льготную ипотеку 03:00
ВВС США подняли истребитель для перехвата частного самолета над Нью-Йорком 02:46
Глава НАСА рассказал об ожидании поездки в Москву и встречи с Рогозиным 02:10
Вильфанд: Бабьего лета в центральной части РФ на этой неделе ждать не стоит 01:23
ЕС хочет обязать производителей гаджетов перейти на единую зарядку 00:56
Глава Сальвадора объявил себя "самым крутым диктатором" 00:38
Талибы попросили ООН права обратиться к мировым лидерам 21.09.2021
В Роспотребнадзоре назвали число привитых от гриппа россиян 21.09.2021
Задержан мужчина, захвативший заложников в Германии 21.09.2021
Китай пообещал никогда ни на кого не нападать 21.09.2021
В Германии неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса 21.09.2021
Новым постпредом РФ при ОДКБ стал Микаэл Агасандян 21.09.2021
Россияне стали реже брать ипотеку 21.09.2021
Тегеран заявил о намерении вернуться к возобновлению ядерной сделки 21.09.2021
Дэниел Крэйг выступил против того, чтобы Джеймс Бонд стал женщиной 21.09.2021
В Казани начался Международный форум Kazan Digital Week 21.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
22.09.2021 04:50
Рубрика: Экономика

СМИ: ЦБ выступил за усиление контроля за пополнением карт в банкоматах

Банк России считает, что для борьбы с мошенничеством необходимо усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на ответ представителя ЦБ на соответствующий запрос издания.

Фото: istock
Банк России начал работу по блокировке платежей в адрес криптобирж

По его словам, антифрод-процедуры и сейчас работают на стороне банка-получателя. Усиление внимания необходимо в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие граждан на внесение средств на счета мошенников через банкоматы, в том числе с функцией приема наличных.

Ранее пресс-служба Банка России сообщила, что методы социальной инженерии по-прежнему остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан. При этом телефонное мошенничество является одним из главных каналов таких действий. По данным ЦБ, по сравнению с первым кварталом 2021 года число операций без согласия клиента увеличилось на 23% до 237971 во втором квартале этого года. При этом мошенники похитили у россиян на 38% больше средств - 3,013 млрд рублей. 7,4% от этого объема были возвращены пострадавшим, что на 5,4 п.п. меньше, чем в первом квартале.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

В СК опровергли проведение проверки в отношении профессора в Перми
Мишустин: МРОТ превысит 13,6 тысячи рублей с 2022 года
Захарова: Британия использует инцидент в Солсбери для осложнения отношений с РФ
Глава ЦБ назвала неудачным высказывание своего заместителя о пенсиях
Вильфанд: Бабьего лета в центральной части РФ на этой неделе ждать не стоит
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Как работает прием заявок на подключение к газу на портале госуслуг