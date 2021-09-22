СМИ: ЦБ выступил за усиление контроля за пополнением карт в банкоматах

Банк России считает, что для борьбы с мошенничеством необходимо усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на ответ представителя ЦБ на соответствующий запрос издания.

По его словам, антифрод-процедуры и сейчас работают на стороне банка-получателя. Усиление внимания необходимо в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие граждан на внесение средств на счета мошенников через банкоматы, в том числе с функцией приема наличных.

Ранее пресс-служба Банка России сообщила, что методы социальной инженерии по-прежнему остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан. При этом телефонное мошенничество является одним из главных каналов таких действий. По данным ЦБ, по сравнению с первым кварталом 2021 года число операций без согласия клиента увеличилось на 23% до 237971 во втором квартале этого года. При этом мошенники похитили у россиян на 38% больше средств - 3,013 млрд рублей. 7,4% от этого объема были возвращены пострадавшим, что на 5,4 п.п. меньше, чем в первом квартале.