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22.09.2021 12:13
Рубрика: Власть

Снайперов РФ потренировали на фоне осложнения ситуации в Афганистане

Текст: Иван Петров

В горах Таджикистана, в непосредственной близости от границы с Афганистаном, учения провели российские военные снайперы. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Фото: РИА Новости
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Отмечается, что тренировались бойцы российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане (располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре). Учения прошли на горном полигоне, при этом снайперы использовали новые винтовки. "Боевые стрельбы на предельные дальности велись из крупнокалиберных винтовок АСВК-М "Корд-М", только недавно поступивших на вооружение российской военной базы в Таджикистане. https://rg.ru/2020/10/24/reg-skfo/gornaia-razvedka-v-kchr-poluchila-novejshie-snajperskie-vintovki.html", - сообщили в округе.

Подчеркивается, что тренировка была проведена на фоне сложной обстановки в Афганистане, где к власти пришли представители международного террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"На горном полигоне "Ляур" стрелки выполнили маскировку позиций, определили при помощи приборов разведки данные для стрельбы, после чего совершенствовали навыки в точности стрельбе на дальности от 500 до двух тысяч метров", - сообщает пресс-служба ЦВО.

Военные напомнили, что винтовка "Корд-М" предназначена для поражения легкобронированной техники, различных технических средств противника и живой силы. Мощный патрон калибра 12,7 мм позволяет снайперу поражать цели на дальности до двух тысяч метров. При этом сам стрелок способен оставаться вне досягаемости прицельного огня обычного стрелкового оружия.

Напомним, в августе текущего года в ЦВО сообщили об усилении российской базы в Таджикистане новым вооружением - современными снайперскими винтовками, переносными зенитными ракетными комплексами "Верба", автоматами "Калашникова" АК-12, огнеметами и современными противотанковыми ракетными комплексами "Корнет".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Кроме того, стало известно о решении усилить базу в Таджикистане 17 современными боевыми машинами пехоты БМП-2. Сообщалось, что до конца года база получит 30 современных танков, которые заменят боевые машины более ранних модификаций танкового батальона.

Это будут танки Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками.

Российскую военную базу в Таджикистане усиливают в связи с приходом к власти в Афганистане талибов.

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