Что будет с ценами на билеты после открытия авиасообщения с Беларусью

С 21 сентября граждане России и Беларуси смогут гораздо чаще летать друг другу в гости, а также отправляться в деловые поездки - решением оперативного штаба РФ восстановлено полноценное авиасообщение в рамках Союзного государства. Напомним, президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об этом в ходе встречи на высшем уровне 9 сентября.

До "ковидных ограничений" между Россией и Беларусью в неделю выполнялось около 200 рейсов. Авиасообщение после закрытия в марте 2020 года восстанавливалось постепенно. Сначала в сентябре 2020 года возникла договоренность о постепенном возобновлении авиаперевозок. В июне 2021 года число регулярных рейсов было увеличено до 10 в неделю, а затем с 1 августа Россия удвоила количество авиарейсов из Москвы в Минск, также самолеты в Беларусь стали летать из Краснодара и Сочи - до трех в неделю.

Уже известно, что "Белавиа" с 25 сентября в Домодедово будет летать три раза в день, с 29 сентября такое же количество рейсов из Минска будет и в Санкт-Петербург. С 26 сентября два рейса в неделю будут в Самару и Ростов-на-Дону, с 28 сентября - в Екатеринбург, а с 29-го - в Уфу и Казань.

Что касается цен, то по состоянию на 21 сентября из Минска в Москву можно улететь, купив билеты по цене от 137 до 376 белорусских рублей (в пересчете на российские - от 4,5 тысячи до 12 тысяч). Стоимость большинства авиабилетов из Москвы в столицу Беларуси колеблется в диапазоне от 4 до 6 тысяч российских рублей.

Цены на авиабилеты в результате увеличения количества рейсов в рамках Союзного государства должны снизиться, считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. "Снижение стоимости авиабилетов должно произойти в ближайшее время. Пока, несмотря на снятие ограничений, каких-то тенденций по существенному росту пассажиропотока не видно. Мы помним, что Минск до пандемии был транзитным узлом для россиян, откуда жители России отправлялись в другие страны. Сейчас такая возможность ограничена. Третий фактор - вход в низкий осенний сезон, отпуска закончились", - рассказал он в комментарии для "СОЮЗа.

Что же касается необходимости сдачи ПЦР-тестов, то белорусу необходимо внести результат ПЦР-теста в мобильное приложение "Путешествую без COVID-19". Ожидается, что скоро в него можно будет внести информацию и о вакцинации. Россиянину при приземлении в Минске также нужно иметь на руках либо сертификат о прививке, либо отрицательный результат ПЦР-тестирования. Это официальная информация с сайта Госпогранкомитета РБ.