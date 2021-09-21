Россия в полном объеме восстановила авиасообщение с Беларусью

Авиаперевозчики Союзного государства смогут окончательно "расправить свои крылья" с 21 сентября. Стало известно, что с этого дня Россия полностью снимает ограничения на авиасообщение с Беларусью. Таким образом, воздушное сообщение между соседними странами, временно ограниченное в связи с распространением эпидемии COVID-19, восстанавливается со вторника в полном объеме.

Как уже сообщал "СОЮЗ", об отмене всех ограничений на полеты в Беларусь сообщил 9 сентября президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции в Кремле со своим белорусским коллегой. А чуть позже была объявлена и конкретная дата возобновления авиасообщения в полном объеме - 21 сентября.

Следует напомнить, что еще в июне Россия увеличила число регулярных рейсов в авиасообщении с Беларусью до десяти в неделю, а с 1 августа РФ удвоила количество рейсов из Москвы в Минск, а также увеличила их число из Сочи и Краснодара.

Что касается других зарубежных направлений, то, как ранее сообщала "РГ", в Ирак самолеты будут летать по маршруту Москва - Багдад два раза в неделю, в Испанию будет осуществляться по четыре рейса в неделю из Москвы в Мадрид и Барселону, а также по два раза в неделю в Малагу и Аликанте. В Кению самолеты будут летать из Москвы в Найроби дважды в неделю, а в Словакию будет четыре рейса в неделю по маршруту Москва - Братислава и два рейса в неделю из Санкт-Петербурга в Братиславу.

Ранее Россия уже возобновила авиасообщение с 53 странами. При этом приостановка авиасообщения с Танзанией продлена до 1 октября в связи с эпидситуацией в стране.