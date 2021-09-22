Социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7%

Он объяснил, что социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года.

"С учетом этого социальная пенсия, которая индексируется ежегодно с 1 апреля, будет увеличена на 7,7%", - сказал министр.

Напомним, социальную пенсию получают граждане, которые в силу разных обстоятельств не имели возможности выработать достаточный трудовой стаж для получения страховой пенсии. В 2021 году социальные пенсии были проиндексированы на 3,4%.