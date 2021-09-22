Чем удивит новая Hyundai Creta

Стартовали продажи обновленного Hyundai Creta.

Внешность автомобиля, который долгое время был бестселлером на рынке, сильно изменилась и теперь, что называется, на любителя. Что же касается содержания, то оно почти не изменилось, только добавилось много дополнительных функций и технологий. Производители называют новое поколение этой модели "умным".

В общем, опять нет в мире совершенства: либо умная, либо красивая. По сравнению с кроссовером первого поколения машина вытянулась в длину на 30 мм, расползлась в ширину на 10 мм, размер колесной базы вырос на 20 миллиметров. При этом клиренс остался на том же уровне - в районе 190 мм.

Надутые бока, мелкие глазки фар, скругленность форм почему-то не выглядят привлекательно. Но это , что называется, на вкус и цвет. А вот содержание заслуживает внимания. Автомобиль получил большое количество опций. Например, набор электронных помощников Smart Sense - он включает в себя круиз-контроль с навыками автоматического торможения и систему мониторинга слепых зон.

Благодаря телематике Bluelink владелец кроссовера может дистанционно открывать и закрывать машину, запускать и глушить двигатель, менять установки климат-контроля и обогрева, следить за запасом хода и давлением в шинах и даже найти машину на парковке. Умные сервисы доступны уже со средних комплектаций (и три года за них не нужно платить). А ценник на нее стартует с 1 199 000 рублей.