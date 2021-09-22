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Умерла актриса Анаит Топчян - Ингрид из "Земля, до востребования"

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    22.09.2021, 14:31
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

20 сентября в Ереване скончалась советская, армянская актриса, прозаик и переводчик Анаит Топчян (в девичестве - Мкртчян). Некролог артистки публикует портал News.am. Причина смерти не называется.

Анаит Мкртчян родилась 21 августа 1947 года в Артике. В 1971-м окончила русское отделение филологического факультета Ереванского государственного университета. В 1967-1991 годах - ведущая актриса Ереванского драматического театра.

Экранный дебют - в одной из новелл киноальманаха "Люди нашего городка" в 1966-м. Далее - "Охотник из Лалвара" в том же году, главная женская роль в производственной драме "Возвращение" (русский дубляж - Светлана Светличная), Ингрид "Травитата" в "Земля, до востребования", "Последний подвиг Камо", "Багдасар разводится с женой", Анна в "И тогда ты вернешься…", "Кто стучится в дверь ко мне", другие.

С 1990-го, создав авторский театр, выступала во Франции, США, Швейцарии, Сирии, Германии, будучи автором пьес, постановщиком и руководителем театра. Жила в Париже, публикуясь в еженедельнике "Русская мысль", других литературных газетах и журналах во Франции, Канады и Америки на русском, армянском и французском языках.

Лауреат премии имени Текеяна - за исполнение монодрамы своего мужа, Александра Топчияна, "Артагерс, или Царица Парандзем". За высокохудожественное исполнение стихов Рубена Севака Анаит получила премию его имени во Франции в 1987-м.

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