В ЦИК посчитали число депутатов от прошедших в Думу партий

Вчера стала известна предварительная конфигурация Госдумы восьмого созыва. По итогам прошедших парламентских выборов "Единая Россия" может получить 324 места в нижней палате, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. Еще по одному депутатскому мандату у "Гражданской платформы", "Родины" и Партии Роста. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

Примерный расклад по мандатам в Госдуме восьмого созыва стал понятен после того, как Центризбирком подсчитал протоколы всех участковых избирательных комиссий.

"Единороссы" получают по федеральным спискам 126 депутатских мандатов, а по итогам выборов по одномандатным округам - 198. Несмотря на то что по сравнению с седьмым созывом партия теряет 19 мандатов, она сможет сохранить конституционное большинство и в восьмом.

КПРФ получает 57 депутатских мандатов, из которых по федеральным спискам - 48, а девять - по одномандатным округам. В предыдущем созыве у коммунистов было 42 депутатских кресла, так что теперь у них "в плюсе" еще 15.

У "Справедливой России - За правду" (СРЗП) в новой Думе 27 мандатов, в том числе 19 федеральных и восемь - для одномандатников. Партия, которая объединилась перед выборами еще с несколькими политическими силами и изменила название, смогла добавить себе четыре места.

ЛДПР получает 21 место, из них по одномандатным округам - только два. Фракция этой старейшей российской партии ужмется на 18 мест, то есть почти вдвое.

Партия "Новые люди", которой, согласно данным ЦИК, удалось преодолеть пятипроцентный барьер, получает 13 депутатских мандатов.

По одному мандату остается у "Гражданской платформы" и партии "Родина". В компанию парламентских впервые попадает Партия Роста, хотя представляющая ее Оксана Дмитриева - из думских старожилов, она уже была депутатом разных созывов с 1993 по 2016 год.

Депутатские мандаты получат пять самовыдвиженцев. Среди парламентариев-дебютантов - лица, которые хорошо знакомы россиянам не как политики. Публицист Анатолий Вассерман уже баллотировался в Госдуму в 2016-м, но успешной стала нынешняя попытка в качестве самовыдвиженца по одному из столичных округов. Актер Дмитрий Певцов также будет представлять в ГД интересы москвичей.

Заметное число медиаперсон в списке "Единой России", среди них телеведущие Тимофей Баженов и Евгений Попов (выиграли выборы в Москве), певец и продюсер Денис Майданов (победил в Подмосковье).

Чтобы подготовить первое заседание Госдумы восьмого созыва, председатель палаты седьмого созыва Вячеслав Володин вчера подписал распоряжение об образовании временной рабочей группы. От "Единой России" в ее состав вошли Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева, от КПРФ - Николай Коломейцев и Николай Осадчий, от СРЗП - Валерий Гартунг, от ЛДПР - Василий Власов, а от "Новых людей" - Владислав Даванков. Группа утвердит схему размещения депутатов в зале заседаний, сформирует проект порядка работы первого пленарного заседания.