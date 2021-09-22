В Китае сообщили о новом очаге распространения COVID-19

В китайском городе Харбин, административном центре северо-восточной провинции Хэйлунцзян, выявили три новых случая заражения коронавирусом внутреннего происхождения. Об этом со ссылкой на Госкомитет здравоохранения страны сообщает "Интерфакс".

Чтобы не дать инфекции распространиться, местные власти на неделю закрыли детские сады, средние школы, спортивные залы, кинотеатры. Жителей начали массово тестировать.

Гражданам рекомендовано избегать поездок на общественном транспорте и по возможности не выходить из дома. Некоторые районы города объявлены зоной "среднего риска заражения".

Ранее стало известно о вспышке заболеваемости в юго-восточной провинции Фуцзянь. С 10 сентября здесь выявили 418 новых случаев инфицирования коронавирусом внутреннего происхождения.