В Москве прошла премьера фильма Глеба Панфилова "Иван Денисович"

Премьера фильма легендарного режиссера Глеба Панфилова "Иван Денисович" состоялась в Московском кинотеатре "Художественный". Картина снята по мотивам рассказа лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". Фильм представили сам режиссер и автор сценария Глеб Панфилов, продюсеры Антон Златопольский и Максим Панфилов и актеры Филипп Янковский, Инна Чурикова, Артур Бесчастный.

Это история рядового солдата Иване Шухове, который по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854. Среди снегов вместе с другими зеками Шухов строит будущий завод-гигант космической промышленности. Но несмотря на всю несправедливость происходящего, голод, унижение и страх работящий, честный и открытий миру Иван Денисович сохраняет удивительные свойства русского характера. За колючей проволокой ему помогли выжить народная мудрость и беспредельная вера в чудо. Он уже отсидел 10 лет, остается всего несколько дней. Но суждено ли ему выйти на свободу? Суждено ли вновь увидеть дочерей?

"Я начал работу над картиной с мыслью о великом авторе и воспоминаниях о предыдущей работе "В круге первом", которая меня захватила. Это был потрясающий материал. Только потом, прочитав внимательно рассказ "Один день Ивана Денисовича", я понял, что это очень сложное для экранизации произведение, и мне пришлось в нем разобраться", - рассказывает Глеб Панфилов.

По его словам, его фильм - это не экранизация рассказа, а кинокартина, созданная по мотивам рассказа об Иване Денисовиче. "Текст автора, его мысли, слог я по крупицам выбирал, потому что они на вес золота, но диалогов в книге очень мало, их прописывали. Это кино - дань моего глубокого уважения к Александру Солженицыну", - добавил Панфилов.

Среди первых зрителей - Наталия Солженицына, Дарья Златопольская, Елизавета Янковская, Константин и Ольга Андрикопулос, Александр Филиппенко, и другие.

Справка "РГ"

Мировая премьера фильма "Иван Денисович" состоялась на 74-м Международном кинофестивале в Локарно. Исполнитель главной роли Филипп Янковский был удостоен премии международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro.

В российский прокат фильм Глеба Панфилова "Иван Денисович" выходит 23 сентября.