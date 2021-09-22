В РУДН и БГУ стартовала магистерская программа с двойным дипломом

В коридорах Юридического института Российского университета дружбы народов шумно и многолюдно, студенты спешат на пары. Среди них и белорусские ребята. Они приехали в Москву, чтобы обучаться по международной совместной магистерской программе "Гражданское право, семейное право, международное частное право". Пилотный проект в этом учебном году запустили Белорусский государственный университет и Российский университет дружбы народов. Это первая российско-белорусская совместная программа в области права, по окончании которой студенты получат сразу два диплома. Договор на сей счет университеты заключили еще в мае 2021 года.

Напомним, что первопроходцами в деле организации совместных магистратур два года назад стали исторические факультеты МГУ имени М.В. Ломоносова и БГУ. Здесь реализуется российско-белорусская международная совместная магистерская программа "История белорусской диаспоры". Этим летом сразу два диплома уже получили ее первые выпускники.

Что касается образовательного тандема БГУ и РУДН, то он вполне логичен: совместные образовательные программы открываются в вузах, котирующихся в международных рейтингах. РУДН сегодня является одним из ведущих вузов в России и имеет более 180 совместных образовательных программ с зарубежными университетами. Юридический институт РУДН занимает второе место в предметном рейтинге Минобрнауки России и имеет около 60 вузов-партнеров по всему миру.

Первопроходцами в организации совместных магистратур были истфаки МГУ и БГУ

Как рассказал "СОЮЗу" заместитель директора по учебной работе Юридического института РУДН Сергей Шакиров, международная совместная образовательная программа магистратуры "Гражданское право, семейное право, международное частное право" рассчитана на два академических года. Она осуществляется в рамках единой академической группы и подразумевает модульный график обучения. В первом семестре и первой половине второго семестра обучение осуществляется в РУДН. Поэтому сейчас белорусские студенты приехали в Москву. Они уже заселились в университетский кампус и пользуются всеми правами и привилегиями студентов наравне с россиянами. Во второй половине второго семестра и в третьем семестре обучение пройдет в БГУ. В четвертом семестре ребята будут проходить практику и работать над магистерской диссертацией. Защита выпускной квалификационной работы пройдет перед совместной комиссией двух университетов.

Чтобы стать участником этой программы, абитуриентам необходимо пройти вступительные испытания в одном из университетов-партнеров, через который поданы документы на программу. В этом году отбор студентов в БГУ осуществлялся на конкурсной основе по результатам общих вступительных испытаний для поступления в магистратуру по специальности "Юриспруденция". Бакалавров тестировали на знание общей теории права, конституционного, гражданского и уголовного права. В РУДН прием проходил на основе конкурсного отбора с учетом оценки портфолио.

- Целью данной программы является подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих профессиональными компетенциями в сферах гражданского, семейного, международного частного права Беларуси и России, а также в сравнительно-правовом аспекте, демонстрирующих знания и умения, необходимые для осуществления практической деятельности в правовом поле ЕАЭС, - отметил Сергей Шакиров. - В процессе реализации будут задействованы лучшие образовательные ресурсы двух университетов.

Например, в РУДН студенты участвуют в деловых играх в формате "Живое право", "Школа клиницистов", межвузовской деловой научной игры "Вся жизнь online?". Они помогают студентам понять нюансы их будущей профессии. Обязательным является проведение юридического консультирования. По выбору студента это может быть консультирование физических лиц в интернете на платформе Юридической клиники, стажировка в судах города Москвы и Московской области, стажировка в юридической фирме (после прохождения собеседования). В течение шести недель студенты имеют возможность применить полученные знания на практике: участвовать в переговорном процессе с обратившимися за юридической помощью лицами, составлять правовые документы, в том числе документы процессуального характера.

В университете уверены, что новая совместная программа окажет содействие магистрантам в формировании навыков исследования проблем в сфере гражданско-правовых правоотношений. Россия и Беларусь имеют свое собственное национальное законодательство, и гармонизация действующих правовых актов и новых, только планируемых к принятию законопроектов в рамках Союзного государства сегодня очень важна. Приобретенные фундаментальные знания и исследовательские навыки позволят выпускникам в дальнейшем осуществлять научные исследования в области теории и истории права и государства, сравнительного правоведения, а также в других отраслях научных юридических знаний. Это даст им возможность успешно заниматься аналитической работой в том числе и в государственных структурах.

Кроме того, программа дает дополнительные возможности не только студентам, но и самим вузам и их преподавателям.

- Реализация совместной магистерской программы позволит юридическому факультету БГУ и Юридическому институту РУДН выйти на новый уровень сотрудничества и сохранения общего российско-белорусского образовательного гуманитарного пространства, - подчеркнул Сергей Шакиров. - Она откроет для университетов-партнеров дополнительные конкурентные преимущества по отношению к факультетам и вузам, осуществляющим подготовку специалистов по смежным направлениям высшего профессионального образования. Обеспечит доступ к академическим и инфраструктурным ресурсам другого вуза, в том числе обогащение учебно-методических наработок в рамках академической мобильности профессорско-преподавательского состава. Откроет дополнительные возможности для опубликования научных работ сотрудников факультетов в высокорейтинговых периодических печатных изданиях двух стран, а также для разработки новых и совершенствования имеющихся учебных дисциплин, подготовки совместных учебно-методических и научных работ.

Тем временем

Летом 2021 года в рамках приемной кампании исторические факультеты МГУ имени М.В. Ломоносова и БГУ осуществили очередной набор студентов на российско-белорусскую международную совместную магистерскую программу "История белоруской диаспоры".

Как рассказала "СОЮЗу" замдекана исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель лаборатории истории диаспор и миграций Оксана Солопова, магистерская программа у абитуриентов пользуется популярностью. Более того, география участников конкурса стала шире. В предыдущие годы в основном конкурсантами были выпускники исторического факультета МГУ, в этом году в конкурсе принимали участие ребята из других вузов России.

- На программу был конкурс, в результате на магистерскую программу поступил выпускник Дагестанского государственного университета, - отметила Оксана Солопова. - Мы знаем, что в Дагестане есть белорусская диаспора и белорусские общественные организации. Это говорит об интересе молодых людей к интеграционным процессам, которые сейчас происходят между Россией и Беларусью. По словам Оксаны Солоповой, совместная магистерская программа активно развивается. Белорусская диаспора пополняет архив исторического факультета МГУ. Благодаря программе укрепляется и научное направление. Сейчас на учебу на исторический факультет МГУ приехали белорусские студенты-второкурсники магистерской программы. Вновь поступившие ребята первый семестр учатся каждый в своем университете.