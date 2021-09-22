В WhatsApp появилась новая важная функция

Разработчики WhatsApp реализовали в мессенджере функцию жалобы на конкретное сообщение - отправленное в индивидуальном, групповом чате, а также в переписке с бизнес-аккаунтом.

Как пишет WABetaInfo, нововведение появилось в бета-версии WhatsApp для Android и в скором времени должно быть доступно в стабильных сборках, появляющихся в Google Play.

В настоящее время отправить жалобу можно на действия определенного пользователя или контакта. После отправки жалобы модератор получает доступ к пяти последним отправленным сообщениям, чтобы иметь возможность изучить контекст и понять, следует ли блокировать учетную запись.

Напомним, что именно возможность читать пользовательские сообщения стала поводом для критики WhatsApp, разработчики которого утверждают, будто бы переписку не может читать никто, кроме участников чата.