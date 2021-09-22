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В WhatsApp появилась новая важная функция

Текст:   Антон Благовещенский
22.09.2021,  
14:45
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разработчики WhatsApp реализовали в мессенджере функцию жалобы на конкретное сообщение - отправленное в индивидуальном, групповом чате, а также в переписке с бизнес-аккаунтом.

Как пишет WABetaInfo, нововведение появилось в бета-версии WhatsApp для Android и в скором времени должно быть доступно в стабильных сборках, появляющихся в Google Play.

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В настоящее время отправить жалобу можно на действия определенного пользователя или контакта. После отправки жалобы модератор получает доступ к пяти последним отправленным сообщениям, чтобы иметь возможность изучить контекст и понять, следует ли блокировать учетную запись.

Напомним, что именно возможность читать пользовательские сообщения стала поводом для критики WhatsApp, разработчики которого утверждают, будто бы переписку не может читать никто, кроме участников чата.

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Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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