Видео: владелец Ford Explorer нечаянно сжег свою машину

"Как люди с таким скромным IQ умудряются покупать такие хорошие машины?" - недоуменно вопрошают пользователи Сети, просмотревшие этот ролик из китайского города Янчжоу (провинция Цзянсу на востоке страны). Двое приятелей выбрались на Ford Explorer за город на рыбалку и там застряли. Неровный рельеф плюс большой слой скошенной кем-то и уже высохшей травы, все это почему-то оказалось непроходимым для внедорожника, созданного как раз для преодоления таких препятствий.

Около получаса бестолковый водитель изо всех сил давил на педаль газа, но колеса машины лишь перемолачивали сено в труху, вращаясь на месте. О рыбалке уже и речи не было, главное было не сгореть со стыда на глазах у других водителей, спокойно проезжающих по проложенной неподалеку грунтовке.

И тогда одному из любителей экстремальной рыбалки пришла в голову оригинальная идея. Избавиться от скошенного сена он предложил с помощью зажигалки. По голой-то земле выехать будет намного проще.

Но аккуратно сжечь сено вокруг машины почему-то не получилось. Пламя, как не старались горе-рыбаки проконтролировать его распространение, подошло вплотную к внедорожнику, окружило его со всех сторон, и вскоре огонь запылал под дном Ford Explorer. Приехавшим на место ЧП пожарным фактически нечего было тушить.

Впрочем, для СМИ и страховой компании наши герои придумали, как им показалось, чуть менее глупую историю. Огонь, дескать, возник от естественных причин, горение якобы началось от бешеного трения колес по сухой траве в жаркий пожароопасный сезон. Это и внесли в протокол. Мнение страховщиков об убедительности этой истории пока неизвестно.