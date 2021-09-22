Воронежский райцентр вновь остался без воды из-за аварии

Администрация воронежского райцентра Россошь сообщила об очередной аварии на главном канализационном коллекторе.

Сообщение о ЧП на коллекторе поступило в городские службы в 10 часов. После этого был остановлен городской водозабор. В зону отключения попала половина второго по величине города региона: более 300 многоквартирных домов с населением свыше 33 тысяч человек и 19 социальных объектов - в том числе две больницы.

Это третья подряд авария на коллекторе за три месяца. После прошлой, когда воды не было четверо суток и в районе объявили режим ЧС, при помощи областных властей был за сутки построен обводной коллектор. Но поскольку в конце концов починили основной, резервный к магистрали не подключили.

- Сейчас поехали за перекачивающей станцией, чтобы подключить обводной коллектор. Масштаб аварии пока точно не установлен, аварийные бригады ищут место утечки. Прогноз по продолжительности отключения воды пока - до 17 часов, - рассказал "РГ" представитель администрации Россоши Александр Хованков.

После ликвидации предыдущей аварии глава региона Александр Гусев попенял районным властям за замалчивание масштабов ЧП и предположил, что оно должно "многому научить" глав районов. Лопнувший коллектор построен в 2005 году, возбуждено уголовное дело о халатности принимавших его чиновников.