Зеленский досрочно вернется в Киев из Нью-Йорка после покушения на своего помощника

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно вернется в Киев после выступления на 76-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН из-за покушения на своего первого помощника Сергея Шефира. Об этом украинский лидер рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

"Сразу после выступления на Генассамблее ООН я выдвигаюсь в столицу (Киев - прим. "РГ"). Кто за этим стоит, скажу откровенно - не знаю. Пока что. Какие это силы, может быть, внутренние или внешние. Но силами не считаю их, потому что передавать мне "привет" выстрелами из леса в автомобиль моего друга - это слабость", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее сегодня стало известно о покушении на Шефира, чью машину обстреляли неизвестные. Сам первый помощник президента не пострадал, но его водитель получил огнестрельные ранения. Шефир много лет является товарищем, бизнес-партнером Зеленского, а также одним из основателей и совладельцем студии "Квартал 95".