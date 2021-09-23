РСА запустит механизм перестрахования в "автогражданке"

Сделать полисы ОСАГО доступными для таких высокоубыточных автовладельцев, как собственники такси и автобусы, решил Российский союз автостраховщиков. Это не означает, что полисы для них станут дешевле. Просто убытки будет нести не одна страховая компания, а все, участвующие в рынке ОСАГО. РСА запускает механизм перестрахования в автогражданке.

Сейчас некоторые страховые компании всеми правдами и неправдами стараются не продавать полисы ОСАГО на автобусы и такси. Хотя по закону прямо отказать в таком страховании они не имеют права. Между тем волокитой и всякими уловками, затягивающими заключение договора, страховщики в некоторых регионах ставят под угрозу существование общественного транспорта. Без ОСАГО ни один автобус на линию не выйдет. Но связанно это не с тем, что страховщики такие плохие, а с огромной убыточностью страхования такого транспорта. Причем с каждым годом проблема только усугубляется.

Так, по данным ГИБДД, количество смертей в результате аварий с участием машин такси в России в 2020 году увеличилось на 20% по сравнению с 2019 годом - при том, что количество аварий в целом по стране осталось на прежнем уровне. По данным РСА, частота ДТП с такси составляет 32,19%, тогда как средняя по стране - 5%. Аналогичная проблема наблюдается с автобусами: частота ДТП с ними составляет 11,91%, что более чем в два раза превышает среднюю по РФ. Кроме того, существенно более высокую убыточность и частоту ДТП по сравнению с общероссийской демонстрирует и ряд регионов.

Решать эту проблему необходимо комплексно, считают в РСА. Необходимы более гибкие подходы к тарификации, в том числе за счет расширения "тарифного коридора". А также требуется добиваться снижения аварийности там, где она зашкаливает. Так, аварийность у разных таксопарков отличается в разы. Там, где система допуска и контроля водителей построена хорошо, частота ДТП находится практически на уровне среднероссийской, в районе 5%. Там же, где эта система не построена, аварийность может легко составлять 100%. Аналогичная разница заметна между регионами, власти которых ведут комплексную работу по снижению аварийности на дорогах и теми, где эта работа не входит в число приоритетных.

РСА создает механизм, который позволит сделать ОСАГО доступнее для высокоубыточных категорий транспортных средств. Риски по таким сегментам будут распределяться на все компании пропорционально их доле рынка в рамках перестраховочного пула.

- Это позволит гарантировать потерпевшим в ДТП от автовладельцев, относящихся к категориям высокого риска, получение денежных компенсаций за причинение вреда их имуществу, а также жизни и здоровью. В то же время мы считаем, что такое решение может быть лишь временным: ведь транспорт, который генерирует повышенное количество ДТП, не только является убыточным по ОСАГО для страховщиков, но и более опасным для других участников дорожного движения, - сказал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Но вот прям завтра перестраховочный механизм не заработает. Не все страховые компании, имеющие лицензии на ОСАГО, имеют также лицензию на перестраховочную деятельность. Сейчас идут переговоры с Центробанком, а также готовятся поправки в законодательство, которые позволят всем страховщикам, входящим в РСА, заниматься перестрахованием по ОСАГО.

Таким образом, финансовая нагрузка от убыточных такси и автобусов перераспределится на всех участников рынка. И отказ в продаже полисов потеряет смысл.