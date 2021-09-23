Байкал предназначен природой однажды спасти людей от водного голода

Может быть, между человеком и богом стоит природа. И пока не соединишься с нею, не двинешься дальше. Она не пустит. А без ее приготовительного участия и препровождения душа не придет под сень, которой она домогается.

Валентин Распутин.

Из "Байкальского дневника"

Байкальские миллиарды

...Водяной просыпается от зимней спячки в Никитин день - 3 апреля - и ломает лед.

Вода - Божья, за нее деньги брать грешно: за водопой деньги брать - вода пропадет.

Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою...

Есть и вода, что стоит крови.

Народная мудрость ставит воду вровень с людской кровью; уж тогда, в давно ушедшие века догадывались, что мир держится на трех китах: земля, вода, воздух.

Но все по порядку. Про воду и озеро.

А на науку - остатки

В 2020 год великий Байкал вошел богатеньким: федеральный бюджет озера (если считать под завязку) имел 2 млрд 406 млн 180 тыс. руб. По адресатам эта сумма выглядела так: 1 млрд 724,65 млн руб. пошли на капитальные вложения; 16,27 млн руб. - на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР); 665,26 млн руб. - на прочие нужды.

На науке экономят лишь неучи. Потом мы за них расплачиваемся всю жизнь. Сибирские ученые предупреждали нас с хрущевских времен: байкальскую живую воду и землю отдавать под химическое производство - себе дороже. Это не фигура речи, а расчеты специалистов.

- Но построить на ней всего дешевле, - отмахивался самовлюбленный временщик земли русской. - А загадим, говорите, - так почистим. Потом. И все дела.

Этот период в истории страны потомки станут называть волюнтаристским.

Нам хотелось догнать и перегнать Америку. Земли у нас было от восхода - до заката. Воды хоть залейся, армия - Победительница.

...Через полвека мы обнаружили, что если реки цветут, то считай, вода из них ни на что не годится.

А Байкала не стало видно из-за 6,5 миллиона тонн вредных отходов, которые выросли между его берегом и хребтом Хамар-Дабан.

Нынче что стало с Байкалом? Лучше всех ответит наука. Она знает.

Лимнологический институт Сибирского отделения РАН (Иркутск)

- В результате исследований к 2020 году установлено, что экологический кризис в прибрежной зоне Байкала продолжает развиваться, - так начинается отчет ЛИНа за 2019 год. Обратите внимание: не бездонная глубина грозит человеку в Байкале, а прибрежная отмель. Отнюдь не лужа. Длина берега озера 2000 километров. Как бы это двухтысячекилометровое колечко не захлестнуло... Чем пока не захлестнуло? В чем причины развивающегося экологического кризиса...

Познать, чтобы упредить предельно недопустимые изменения. Чтобы ни один угрожающий озерной системе жизнеобеспечения процесс не перевалил за точку невозврата

В первую очередь это связано, отвечают ученые, с активным освоением мелководья озера чужеродными общесибирскими видами растений и животных. То есть в наши дни уникальное озеро с уникальным качеством пресной питьевой воды начинает заселяться пришлыми новоселами? Не будем торопиться с выводами.

...Наиболее массово развивается один вид спирогир из 15 обнаруженных; выявлено доминирование в планктоне фитофлагеллят - показателей органического загрязнения воды. Максимальные их количества найдены в воде рек, подвергшихся антропогенной нагрузке (то есть тех, в которые сбрасывают плохо очищенные стоки).

Ученые института взяли на 6 лет для регулярных исследований один из участков побережья напротив поселка Заречный (микрорайон гор. Северобайкальск). За это время по нарастающей регистрировали массовые выбросы на берег байкальских животных, в том числе эндемичных моллюсков - гастропод, гигантских донных амфипод акантогаммарусов и пелагических макрогнатусов. Летом 2019 года к ним добавились байкальские бычки...

Проведена оценка качества воды в озере по санитарно-биологическим показателям. В зоне туристических объектов, населенных пунктов и природоохранных территорий и водной толщи в устьях крупных притоков - превышение допустимых значений санитарно-биологических показателей в прибрежных участках в районе населенных пунктов и туристических объектов.

Исследования вдоль юго-восточного побережья от пос. Култук до Усть-Баргузина. В воде, взятой на 10 станциях (пунктах) в зоне уреза и в 100 метрах от берега... содержание общего фосфора... достигало 100 мкг/дм3, характерных для гипертрофных водоемов... выявлено превышение норматива pH в 19 из 24 проб воды, взятых в Чивыркуйском заливе, и в 5 пробах из 20 в Баргузинском заливе...

Сотрудниками института в период лесных пожаров в летнее время 2019 года изучены газовые примеси и аэрозоли в атмосфере над всей акваторией Байкала... Изучались концентрации газовых примесей (SO2, NО2, O3) и загрязненность воздушных масс от лесных пожаров, промышленных комплексов Прибайкалья и населенных пунктов побережья озера... Относительное содержание аэрозоля в слое атмосферы до 1000 метров над акваторией озера примерно в 3 раза превышало фоновые величины... концентрация сажи в атмосфере Южного Байкала... была выше средних значений примерно в 6 раз. Массовая концентрация сажи в шлейфах от пожаров превышала фоновый уровень в 25 раз, а для отдельных измерений - более чем 100 раз...

Институтом географии им. В.Б. Сочавы СО РАН (г. Иркутск) подтвержден высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферы промышленных городов Байкальского региона, что обусловлено совокупностью природно-климатических условий и большими объемами выбросов от стационарных и передвижных источников; выявлена устойчивая связь числа заболеваний с концентрацией бензпирена как приоритетного фактора экологической опасности в городах.

Для Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН своим неотложным делом стала судьба прибайкальского леса. Пожары последнего времени дали всем почувствовать: катастрофические огонь и болезни деревьев могут оставить сибиряков без леса. Если не принять неотложных мер.

Ученые института выделили три территории: леса с наибольшим поражением кедра от болезней, площадью 310 квадратных километров. И единичными поражениями 1370 кв. км. Ученые ужаснулись: масштабы усыхания темнохвойных лесов Хамар-Дабана от водянки бактериальной оказались сопоставимы с гибелью деревьев в результате массового поражения от сибирского шелкопряда в середине ХХ века. Тогда здесь погибло 600 тысяч гектаров кедрачей.

Интересную работу выполнили ученые Геологического института СО РАН (г. Улан-Удэ). Они продолжали колдовать над отходами Джизинского вольфрамо-молибденового комбината. Предприятие давно закрыли, как и Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, а накопление потенциально опасных химических элементов продолжается.

Бурятские ученые впервые получили сенсационные данные о влиянии на здоровье человека атмосферной пыли. Она же образуется на территории лежалых отходов обогащения рудкомбината. Химический состав пыли в основном представлен кремнием, железом, алюминием, натрием. Из микроэлементов повышенное содержание в меди, свинца, хрома, урана, кадмия.

В экспериментах по воздействию пыли на мышей обнаружилось: она вызывает легочное воспаление и системное заболевание сосудов.

Получены и другие перспективные результаты. Лесные пожары влияют на гидрологический и гидрохимический режим рек: в воде повышается кислотность и другие последствия. Так, на реке Модонкуль, протекающей по территории Джизинской природно-техногенной системы, концентрация всех металлов возрастает в 2-7,5 раза по сравнению с фоновыми.

Невидимые миру ... деньги

Из бюджетов субъектов РФ на проекты и мероприятия по охране озера Байкал было "израсходовано 446,71 млн рублей. Сумма 418,7 млн руб. принадлежала внебюджетным источникам.

В государственном докладе по Байкалу за 2020 год, откуда я взял эту информацию, есть и "разблюдовка" по суммам, куда и на что конкретно пошли немалые наши деньги. Предназначенные исключительно на байкальские неотложные нужды. Заглянем в ту самую "разблюдовку". В докладе она называется "Перечень выполнявшихся в 2019 году мероприятий Федеральной целевой программы: "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории (БПТ) на 2012-2020 годы" по направлению капитальные вложения.

В результате исследований к 2020 году установлено, что экологический кризис в прибрежной зоне Байкала продолжает развиваться

"Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы поселка Листвянка". Целевое назначение: "Защита населения поселка численностью 1800 человек и объектов экономики от негативного воздействия вод. Общий предотвращаемый ущерб - 1 млрд 685,5 млн руб.".

Не жадничайте. Сибирский потоп - это тебе не ручеек с бумажными корабликами. Но читаем дальше...

"Контракт на выполнение работ заключен 28.09.2018 г. Подрядная организация ООО "Больверк" к работам не приступила. Ведутся судебные разбирательства... Степень технической готовности - 1,34%.

Вот те раз. А как же полуторамиллионный ущерб - на кого списывать будем? На казну России-матушки?

Пойдем дальше.

Под номером 7 ключевое мероприятие в Байкальской истории.

"Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО "Байкальский ЦБК". Неужели взялись за ядовитые отходы, которые дамокловым мечом нависли над Байкалом со стороны Хамар-Дабана? Помоги нам (и озеру), Боже!

Но что-то тут не так - одни нули в расходных графах. А целевое назначение? "Сокращение площадей с высоким и экстремально высоким загрязнением на 1,61 кв. км.

"На выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздействия... заключен государственный контракт... на сумму 5 млрд 929 млн 469 тыс. 280 руб. Исполнитель по госконтракту АО "Росгеология".

Контракт заключен 22.12.2017 года.

В 2019 году работы по рекультивации не проводились...

Байкал - это безо всякого сомнения питьевая вода высшего класса!

Главное, не фронт работ, а финансы?

Но откуда-то берутся, так сказать, рукотворные антиоазисы, о которых и государственные доклады не умалчивают: "...В районе влияния сточных вод очистных сооружений в воде озера Байкал увеличилось среднее содержание хрома в 1,7 раза, марганца и кобальта - в 1,6 раза, серебра - в 1,4 раза, серы несульфатной, углерода органического и никеля - в 1,3 раза, кремния, свинца и цинка - в 1,2 раза, бериллия - в 1,1 раза...

В 2019 году, как показали замеры, среднегодовая концентрация фосфора органического в воде контрольного 100-метрового створа увеличилась в 1,4 раза, углерода органического и органических веществ по показателю химическое поглощение кислорода (ХПК) - в 1,3 раза, азота общего - в 1,2 раза..."

От всех болезней

Что такое чистая патентованная байкальская вода? Она имеет отрицательное значение окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) и может рассматриваться как довольно мощный антиоксидант. Такая вода:

- нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта и... способствует подавлению патогенной и условно-патогенной микрофлоры, в том числе золотистого стафилококка, сальмонеллы, негиллы (дизентерия), синегнойной палочки и других;

- обладает антимутагенными (антиконцерагенными) свойствами;

- восстанавливает и активизирует иммунную систему у людей с ослабленным иммунитетом, в том числе после лучевой и химиотерапии;

- подавляет вирусы гепатита С, герпеса и гриппа;

- проявляет антидиабетический эффект...

Высокое содержание в ней растворенного кислорода на всех глубинах - от 9,6 до12,8 мг/л, или от 87% до 110%: это в 3,4 раза больше, чем в любой обычной воде (12 мг/л - байкальская, 3-5 мг/л - обычная, 2 мг/л артезианская). Потребление обогащенной кислородом воды сопровождается увеличением содержания в крови кислорода, снижением частоты пульса, улучшением пищеварения.

Кислотно-щелочной баланс байкальской воды (Ph=7,35) и человеческого организма (Ph=7,35) практически совпадают. Это означает, что такая вода не несет никаких раздражающих факторов и прекрасно усваивается организмом человека, включая грудных детей.

Низкая минерализация байкальской воды (120 мг/л) позволяет употреблять ее в качестве лечебно-профилактической в отношении почечно-каменной болезни и иных заболеваний, вызванных употреблением воды с высоким содержанием калия.

"Учитывая тот факт, что с питьевой водой в организм человека поступает лишь 15% от суточной потребности в минеральных веществах, остальное восполняется различными пищевыми продуктами, глубинную байкальскую воду можно использовать для постоянного употребления как в питьевых целях, так и для приготовления различных видов пищи. По заключению Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской Академии медицинских наук вода Байкала рекомендуется для нормализации водно-солевого обмена, особенно полезна при болезнях опорно-двигательного аппарата, ишемической, гипертонической, мочекаменной болезни, снижает опасность артрита, атеросклероза, - информирует нас Государственный доклад. - Уникальные питьевые свойства и качество байкальской глубинной воды подтверждены сертификатами соответствия требованиям стандартов на питьевую воду России, Германии, Японии, Южной Кореи и Китая. Немецкий Институт Фрезениуса подтвердил соответствие воды из Байкала требованиям ВОЗ и руководящим указаниям по питьевой воде Европейского сообщества".

Еще в 1992 году директор Лимнологического института Михаил Александрович Грачев доложил в правительство России, что коллектив ученых выполнил поручение о подготовке научной программы производства глубинной байкальской питьевой воды в объеме 20 млн бутылей в год. И запатентовал.

Ученые предложили проект на 100 млн тонн в год. Это 0,14% (ноль целых четырнадцать сотых) процента расходной части водного баланса озера. Почему именно 100 миллионов? По европейским меркам, производство минеральной воды менее 100 миллионов бутылок в год считается убыточным.

Проект комплексный: отбор, транспортировка и розлив воды на месте. Параметры проекта таковы: годовая выручка - 1 триллион 400 миллиардов рублей. Поступление налогов в бюджеты всех уровней - 300 млрд рублей в год, инвестиции - 400 млрд рублей.

Такова ежегодная выручка от продажи четырнадцати сотых процента расходной части воды Байкала - восстанавливаемого ресурса. Ученые дали пороговую отметку: без ущерба для экосистемы Байкала можно отбирать из него до 400 миллионов тонн воды в год (0,5 процента расходной части водного баланса озера).

И с тех пор ежегодно напоминают об этом.

Объем, уникальные свойства и высокое качество байкальской воды, обострение проблемы обеспечения населения России и планеты, особенно Азиатско-Тихоокеанского региона качественной питьевой водой требуют разработки стратегических документов по освоению водных ресурсов Байкала. И не завтра, а уже вчера.

Болезни, которые миллионами выкашивают род людской - это не игра в куличики. Только все чистое, здоровое, полезное поможет нам обрести уверенность в завтрашнем дне. И на Байкал мы можем стопроцентно положиться. Чистый, здоровый, миллионнолетний.

Вчера-сегодня-завтра

Ученые установили скорость вымирания животного мира на Земле.

60-100 миллионов лет назад: за тысячу лет вымирал один вид.

С 1600 года до середины ХХ века за каждые 10 лет мы теряли по 1 виду.

С середины ХХ века каждые 10 лет исчезает с лица Земли по 1 виду животных.

Из 198 описанных учеными семейств птиц, представители 28 семейств полностью вымерли еще до начала четвертичного периода, четырех семейств - в четвертичном периоде, а еще четырех - прекратили свое существование с 1600 года.

В последние 400 лет вымерло более 200 видов и подвидов птиц, не считая форм, описанных и зафиксированных в единственном экземпляре. И пока более нигде не найденных и не встреченных - их более 40. Среди исчезающих и белоклювый дятел.

Более 20 процентов островных видов птиц (202 вида и подвида - 92 процента уничтоженных) - были истреблены завезенными на острова и одичавшими кошками: гуадалупская качурка, хохлатый голубь Мика, островные формы пастушков и другие...

Это было в основном вчера и у них. С нами не могло такого приключиться, мы обожаем братьев наших меньших и больших, включая китов. Не спорьте со мной - у меня неопровержимые факты. Мы к ним еще вернемся. А теперь - здравствуйте, господин Байкал!

Из далекого прошлого

Но тут не все так просто.

На "байкальском" заседании президиума РАН еще 18 ноября 2014 года академик Алексей Юрьевич Розанов дал коллегам такую справку.

"...Я занимаюсь древностью: что было на Земле три-четыре миллиарда лет назад. Должен сказать, что 3-4 миллиарда лет назад появились на земле водоросли такого типа, как спирогира. Так что это очень устойчивая, живучая команда среди тех, которые живут на Земле, и бороться с ней будет непросто".

В том-то и дело, что не просто. Спирогира как нитчатая многоклеточная зеленая жизнь давно предмет изучения учеными института. Вела себя тихо-мирно. А тут как сбесилась. Вонючие валы гниющей нитчатой массы заполонили побережье озера.

Туристам такая картина больше чем не нравится.

"Харовая водоросль рода Spirogyra Link встречалась в зоопланктонных пробах на большинстве прибрежных станций. В июне нитчатка обнаружена вдоль западного побережья на всех станциях от мыса Толстый до порта Северобайкальск по самой северной оконечности озера - в полкилометра от устья рек Кичера и Верхняя Ангара, вдоль восточного побережья - в 0,5 км от устья р. Томпуда и в 1 км от берега реки напротив мыса Хакусы, - сообщили ученые ЛИНа. - В сентябре водоросль вновь была обнаружена на станциях вдоль западного побережья и северной оконечности. Наибольшего скопления спирогиры в оба срока фиксировалось с западной стороны: летом в 0,5 км от устья рек Слюдянка и Тыя, осенью - от устья рек Талая и Рель и повторно у р. Тыя".

Предупреждения академика Розанова сбывались на глазах.

Не пожарные, но огнеборцы

Все, что происходит в жизни Байкала, лучше всех знают ученые Лимнологического института. И что не происходит тоже. На озере они выполняют роль отнюдь не пожарной команды, а, скорее, хорошего, умного подразделения огнеборцев по чрезвычайным ситуациям. Их ежедневная работа, тем не менее, не подготовка к очередному сюрпризу стихии, а познание закономерностей в жизни архисложного комплекса, каким в течение десятков миллионов лет сформировался Байкал. Комплекса, который предназначен природой однажды спасти людей от водного голода. По определению специалистов ООН, уже в этом столетии. Цель не просто благородная, но и безальтернативная.

Познать, чтобы упредить предельно недопустимые изменения. Чтобы ни один угрожающий озерной системе жизнеобеспечения процесс не перевалил за точку невозврата.

За полтора года до потопа

Зеркало водной поверхности Байкала 31 500 квадратных километров, длина береговой линии - 2000 км. А водицы в нем пресной, вкусной, питьевой - 90 процентов российских природных запасов. Это хрестоматийные сведения.

Гарантированную половину всей воды Байкалу дает река Селенга со своими притоками. Но гарантированную по количеству, отнюдь не по качеству. Местами Селенга несет в Байкал такую бурду, которой впору клопов морить. Байкал и это прощает бурятам, берет на себя грех почитателей тамошних богов - озерная водица для всех как причастие. Такой ее делает озеро. И то сказать, с неба она, так было угодно творцам Вселенной, природе Земли. Но территория, по которой течет река Селенга, поставляющая воду Байкалу, страдает от нехватки воды. И в основном берет ее из подземных источников. Более 90 процентов потребности жилищно-коммунального хозяйства Республика Бурятия качает из подземных источников. Общее количество этих вод на 1 января 2020 года - 61,7 млн кубометров в сутки. Обеспеченность на одного человека 62,7 кубометра.

Государственный доклад по Байкалу, изданный в 2020 году, не скрывает угрожающее положение с подземными водами в районе озера Байкал. Вернее, на площади, которую занимал Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат и которую оставил нам в наследство.

По-прежнему экологически опасным остается химическое загрязнение подземных вод на объектах (закрытого в 2013 году) БЦБК: на промплощадке, у карт хранения шлам-личина, что связано с негативным воздействием накопленных отходов (6,5 миллиона тонн). На промплощадке комбината для локализации загрязнения подземных вод был построен перехватывающий водозабор из 8 скважин. Но с 15 октября 2013 года в связи с остановкой завода он тоже был выключен. До 2019 года химический состав подземных вод ("купол") изучался по пробам через береговые скважины... По ним наблюдались изменения минерализации воды: от 800 до 2400 мг/дм, сульфат-иона от 251,8 до 1356 мг/дом... В многоводные периоды загрязненные подземные воды разбавляли байкальской чистой водой.

Кроме того, в пробах воды, как и раньше, фиксировалось высокое содержание аммония от 2,04 до 3,33 предельно допустимых (недопустимых!) концентраций, железа 5,9 - 15,67 ПДК...

* * *

Мир из кирпича и столетий, выходит, мы противопоставляем миру капли Бога и Вселенной. Бог-творец нам послал Байкал, чтобы мы жили лучше, а без нас его приспособили, чтобы богатели. Конечно, не все - ишь чего захотели, работать надо.

В мире тьма-тьмущая особых мест, но только одно, где покоится прах моего отца-солдата. Только одно, из которого проросло мое будущее. И продолжится моим родом. Мы хотим этого? Что нам Бог послал?