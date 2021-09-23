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23.09.2021 00:32
Рубрика: Экономика

Бензин дорожает в опте и дешевеет в рознице

Текст: Георгий Панин, Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 218(8569)
На биржевых торгах 22 сентября цена на бензин Аи-95 установила рекорд, поднявшись до 60,18 тыс. руб. за тонну. При этом, по данным Росстата, средние розничные цены на бензин в России продолжили снижение уже третью неделю подряд. С начала сентября они упали на 20 копеек, до 48,87 руб. за литр.

В минэнерго считают, что на колебание биржевых котировок оказывает влияние продолжающийся период ремонтов на нескольких нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), а также начавшийся переход рынка от летних сортов топлив к зимним. В ведомстве ожидают, что в дальнейшем розничные цены продолжат меняться темпами, близкими к уровню инфляции.

Розничные цены на бензин снижаются уже третью неделю подряд

Эксперты придерживаются иного мнения. Мировой рост котировок нефти спровоцировал биржевые цены на бензин пойти вверх, считает заместитель директора Института РУССТРАТ Юрий Баранчик. По его мнению, такие скачки возникают в течение года, но они почти не оказывают влияния на цены на АЗС. Например, подобная ситуация была в июле, когда был установлен предыдущий рекорд (60,03 тысячи рублей за тонну), а уже в начале осени бензин упал в цене до минимума за два месяца, отметил эксперт. Как ранее писала "РГ", мировые котировки нефти и цены на нефтепродукты в Европе имеют отложенное влияние на российский рынок. Поэтому сейчас на биржевые торги стал оказывать давление возобновившийся с начала сентября рост цен на нефть.

Как ценовые рекорды бензина на бирже скажутся на стоимости топлива на АЗС
Экономика Транспорт Бензин

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