Бензин дорожает в опте и дешевеет в рознице

В минэнерго считают, что на колебание биржевых котировок оказывает влияние продолжающийся период ремонтов на нескольких нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), а также начавшийся переход рынка от летних сортов топлив к зимним. В ведомстве ожидают, что в дальнейшем розничные цены продолжат меняться темпами, близкими к уровню инфляции.
Эксперты придерживаются иного мнения. Мировой рост котировок нефти спровоцировал биржевые цены на бензин пойти вверх, считает заместитель директора Института РУССТРАТ Юрий Баранчик. По его мнению, такие скачки возникают в течение года, но они почти не оказывают влияния на цены на АЗС. Например, подобная ситуация была в июле, когда был установлен предыдущий рекорд (60,03 тысячи рублей за тонну), а уже в начале осени бензин упал в цене до минимума за два месяца, отметил эксперт. Как ранее писала "РГ", мировые котировки нефти и цены на нефтепродукты в Европе имеют отложенное влияние на российский рынок. Поэтому сейчас на биржевые торги стал оказывать давление возобновившийся с начала сентября рост цен на нефть.