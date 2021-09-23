Чем запомнится 76-я сессия Генассамблеи ООН

Президент Бразилии, поедающий пиццу на пороге нью-йоркского ресторана, небывало строгие правила досмотра делегаций, ковидные ограничения внутри штаб-квартиры ООН - такой запомнится 76-я сессия Генассамблеи, которая подходит к финишу. Если в прошлом году, в разгар пандемии "короны", ее так и не решились провести очно (тогда мировые лидеры и шефы дипломатий ограничились видеообращениями), то на этот раз на Генассамблею все же рискнули приехать десятки президентов, премьеров и глав МИД. Для некоторых выступления с трибуны ООН стали дебютом, как, например, для президента США Джо Байдена. Но некоторые политики так и не добрались до Нью-Йорка.

В зале, где заседает Совет Безопасности, ооновский фотограф разговорился с Сергеем Лавровым о том, как давно они уже знакомы. Фото: Федор Стржижовский / facebook.com

Среди них председатель КНР Си Цзиньпин, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, у которой на носу парламентские выборы в своей стране (таким образом, она упустила шанс в последний раз побывать на Генассамблее в качестве главы правительства ФРГ). Зато настоящим героем если не дипломатической сессии, то уж точно фотосессии стал президент Бразилии Жаир Болсонару - один из немногих гостей высокого уровня, который приехал в Нью-Йорк непривитым, причем из принципиальных соображений. Как известно, он выступает категорически против прививок, масок и других мер защиты, а коронавирус, которым переболел прошлым летом, называет не иначе как "легким гриппом". И хотя в штаб-квартире ООН в целом запретили допуск невакцинированным, для бразильского лидера организаторы сделали исключение в отличие от местных ресторанов. Ленты мировых агентств облетели кадры, как господин Болсонару со свитой на ходу ест пиццу прямо на улице. К слову, один из членов его делегации (по иронии судьбы им оказался глава минздрава) все же заразился ковидом в ходе поездки, из-за чего и господину Болсонару пришлось отправиться на карантин.

Из-за строгих ограничений значительная часть журналистов, прилетевших с делегациями, впервые не смогла попасть внутрь ООН. А зоны досмотра на этот раз установили далеко на подступах к штаб-квартире, чуть ли не за несколько кварталов. Поэтому многие новости СМИ получали не напрямую, а через утечки. Одна из них касается размолвки между французской делегацией и их коллегами из Австралии и США. По данным журналистов, встреча "на полях" не состоялась из-за скандала со срывом контракта о строительстве подлодок между Парижем и Канберрой.

Разумеется, внимание СМИ было приковано к выступлению президента Байдена, который умудрился на него опоздать. Кроме того, в своей первой речи он перепутал ООН (united nations) с Соединенными Штатами (United States). А вот президент Польши Анждей Дуда и вовсе спутал самого Байдена с... Трампом. "В настоящее время у администрации президента Дональда Трампа много проблем, например ситуация в Афганистане, которой ей следует заняться", - цитирует Дуду портал Onet.pl.

Глава российского МИД Сергей Лавров, прибывший в Нью-Йорк в среду, попал с корабля на бал: сразу после десятичасового перелета министр отправился в штаб-квартиру ООН, где у него начался традиционный дипломатический марафон. Только в первый день Лавров успел принять участие во встрече глав дипведомств "пятерки" постоянных членов Совбеза с генсеком ООН Антониу Гутерришем, отдельно пообщался "на полях" с новой главой британского Форин офис Элизабет Трасс (это была их первая встреча), с польским министром иностранных дел Збигневом Рау и с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с канадским и египетским коллегами. Стены ООН помнят Лаврова еще постпредом РФ. Этот пост будущий шеф российской дипломатии занимал целых десять лет, с 1994-го по 2004 год. Вчера советник российского постпредства Федор Стржижовский опубликовал на своей страничке в "Фейсбуке" характерный снимок: на нем российский министр и ветеран фотослужбы ООН смеются как старые знакомые. "Одна из тех фотографий, когда главным героем снимка является не только министр. В зале заседаний Совета Безопасности ооновский фотограф разговорился с С.В. Лавровым о том, сколько они уже знакомы", - прокомментировал сценку дипломат.

Из-за строгих ограничений значительная часть журналистов, прилетевших с делегациями, впервые не смогла попасть внутрь ООН

Как всегда, глава российской делегации вызывал неизменный интерес у иностранных журналистов, с которыми иногда шутил в своей фирменной манере. "Ребята, можете не испытывать удачу. Россия все равно не вступит в НАТО", - обратился Лавров к фоторепортерам на протоколе со Столтенбергом. Традиционное выступление Сергея Лаврова с трибуны Совбеза ООН запланировано на субботу - за два дня до завершения Недели высокого уровня Генассамблеи.

Между тем

Рузвельт и Черчилль не побоялись приехать в Крым

Владимир Зеленский на трибуне ООН (2021 год). Премьер Британии Уинстон Черчилль и президент США Франклин Рузвельт на Ялтинской конференции (1945 год). Фото: REUTERS, ТАСС

В своей речи с трибуны ООН президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз высказывался о Крыме. Среди прочего он заявил, что основы сложившегося после Второй мировой войны миропорядка, включая формирование ООН, были заложены на Ялтинской конференции в 1945 году. А то, что ныне Ялта и Крым входят в состав России, следуя логике Зеленского, подрывает основы этого самого миропорядка и ООН.

Однако стоит напомнить президенту Украины всем хорошо известный, неоспоримый исторический факт: президент США Франклин Рузвельт и премьер Великобритании Уинстон Черчилль в феврале 1945 года обсуждали в Ялте новый миропорядок именно потому, что Крым в то время был автономной республикой в составе РСФСР, то есть фактически являлся частью России. Поэтому ни Рузвельт, ни Черчилль не побоялись приехать в российский Крым.