Число погибших альпинистов на Эльбрусе увеличилось до трех

"Троих из группы, пропавшей на Эльбрусе, нашли, они погибли", - цитирует ТАСС свой источник.

Всего в составе группы было 19 человек и сейчас из-за резкого ухудшения погоды они застряли на высоте 5400 метров. Их поисками занимаются более 20 спасателей и 7 единиц техники.

Сейчас на высоте, где находится группа, температура опустилась до -20 градусов, а скорость ветра достигла 40 м/с. По данным источника агентства, гид, сопровождавший эту группу, по непонятным причинам оставил ее и спустился с горы вниз.

"Гид, который привел людей на гору, бросил их и ушел вниз, мы его встретили по дороге, - сообщили агентству спасатели. - Ниже нас наблюдаем два огонька, надеюсь, спасем и их, в настоящее время троих спустили".