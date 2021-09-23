Эксперты оценили перспективы новых iPhone в России

Уже 24 сентября в России стартуют розничные продажи новых iPhone. "РГ" спросила экспертов, какие перспективы у новых моделей.

"Спрос на новые модели выше, чем в прошлом году, это однозначно. Во-первых, не случилось повышения цен, на которое намекали слухи. Устройства выйдут по заранее ожидаемой стоимости, к которой народ более-менее привык. Во-вторых, большинство хотят купить Pro и Pro Max в первые дни, чтобы не искать их потом до декабря-января по всему городу или доплачивать перекупщикам. В-третьих, в лице новых Pro и Pro Max очень многие увидели достойную причину обновить старые айфоны - X, Xs, даже 11", - отметил Никита Горяинов, главный редактор портала iPhones.ru.

По мнению Евгения Харитонова, главного редактора Ferra.ru, сейчас сложно точно спрогнозировать продажи смартфонов серии iPhone 13, но они как минимум окажутся не ниже продаж предшественников и, если и будут чем-то ограничены, то дефицитом чипов и ограниченными ресурсами фабрик, а не падением спроса со стороны покупателей.

"Этому способствует целый ряд обстоятельств. Прежде всего хоть список новшеств в новых iPhone и не поражает воображение, Apple дала любителям смартфонов главное - прирост качества камер в абсолютно всех моделях. iPhone 13 mini и iPhone 13 получили камеру уровня iPhone 12 Pro Max - смартфона, который, если не брать во внимание зум и сверхширокоугольную съемку (за это отвечают второстепенные камеры, а не основной модуль), по-прежнему на уровне лучших Android-смартфонов 2021 года", - добавляет эксперт.

Специалист считает, что в двух старших моделях тоже произошло важное событие: еще год назад iPhone 12 Pro был "жертвой маркетинга" и смартфоном, который слабо отличался от более доступного iPhone 12, не дотягивал до 12 Pro Max, при этом был дороже. "Но теперь iPhone 13 Pro и 13 Pro Max отличаются только размером дисплея и объемом аккумулятора, чтобы этот дисплей "прокормить". Найдется немало ценителей смартфонов Apple, которые выберут iPhone 13 Pro потому, что это тот самый полноценный флагман без переплаты и с умеренными габаритами. Таких предложений в стане Android, кстати, давно не осталось - там в смартфоны без суффиксов "Pro", "Max" или "Ultra" уже давно ставят намного менее качественные камеры, чем в старшие модели", - уверен Харитонов.

Также эксперт полагает, что дополнительно спрос на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max может подстегнуть стагнация в новых смартфонах Samsung, который стал заложником своих рекордных характеристик в смартфонах 2020 года. "Уже второй год подряд качество дисплея и камер в смартфонах Galaxy улучшается в основном за счет программных доработок, а не новых комплектующих. Если слухи подтвердятся и Galaxy S22 Ultra в начале 2022 года выйдет с прежним 108 Мп модулем, часть фанатов флагманских смартфонов переметнутся в "противоборствующий лагерь", - заключает Харитонов.