Эксперты рассказали о причинах противостояния Варшавы и Брюсселя

Выйдет ли Польша из Евросоюза? Станет ли следующей после Британии? Последует ли за "брекзитом" "полекзит"? В последнее время европейцы все чаще задаются этими вопросами. Есть ли для этого основания? Об этом "РГ" рассказали эксперты в Варшаве, Брюсселе и Москве.

На следующей неделе польский конституционный суд приступит к рассмотрению вопроса о том, может ли европейское законодательство быть важнее, чем основной закон страны. Решение судей фактически должно предопределить, должна ли Польша покинуть ЕС, ведь каждое вступающее государство автоматически соглашается с приоритетом европейского законодательства над национальным - это заложено в договоре, который подписывается при вступлении.

Поляки подписали этот документ в 2003 году, когда и Польша и Евросоюз были другими. С тех пор в старой Европе произошли фундаментальные изменения, в том числе и такие, которые католической Польше переварить не по силам: изменилось представление о семье, которая, согласно польской конституции, является союзом мужчины и женщины. Поляки же не только не готовы узаконивать однополые браки, но и принимают декларации в поддержку традиционной семьи, объявляют свои города "зоной свободной от идеологии ЛГБТ". Это вызывает критику в других европейских столицах, а также в Еврокомиссии и Европарламенте.

И в Польше за прошедшие годы произошли изменения, на которые не может не реагировать Брюссель: например, закон о судебной системе от 20 декабря 2019 года поменял законодательство страны таким образом, что все госорганы и суды стали подконтрольны власти. Это означает, что Польша нарушила взятые на себя при вступлении в ЕС обязательства соблюдать принцип независимости судей. В соответствии с нормами Европейского союза, суд в Люксембурге может препятствовать вступлению в силу такого закона или поправок, нарушающих этот принцип. Но Польша отказывается подчиняться указаниям извне. Между поляками и Евросоюзом началась судебная война по этому и другим направлениям. Одновременно на Варшаву посыпались из европейских структур осуждающие резолюции и угрозы штрафов. Поляки в ответ обвиняют Брюссель в шантаже и вмешательстве во внутренние дела, а высокопоставленные политики правящей партии даже намекают на возможный "полекзит".

Воспринимают ли в Европе всерьез польские угрозы? Осведомленный источник "РГ" в Брюсселе утверждает, что нет. "Тут на эти польские разговоры смотрят снисходительно. Если это и случится, то не в среднесрочной и уж тем более не в краткосрочной перспективе", - рассказал он. "Конечно, все помнят, что в Британии многолетняя пропаганда против ЕС впоследствии поспособствовала "брекзиту". Но это случилось по прошествии многих лет". Польша остается главным бенефициаром Европейского союза и, по мнению главы Европарламента Давида Сассоли, относится к нему как банкомату, поэтому и наказывать за неуважение к европейским ценностям ее будут лишением ценностей материальных. В последние дни стало известно сразу о нескольких штрафных процедурах, которые могут стоить Польше миллиардов евро.

Взгляд из Варшавы

Павел Коваль,

вице-председатель комитета по международным делам нижней палаты парламента Польши

Для "полекзита" на сегодняшний день нет никаких условий - ни правовых ни политических. На данном этапе серьезным людям не стоит воспринимать эти разговоры всерьез. 80 процентов поляков выступают за членство в ЕС. Для сельскохозяйственной отрасли "полекзит" был бы чистым безумием. Большинство политических сил в Польше против выхода из ЕС, и ситуация в стране ничем не напоминает ситуацию в Великобритании перед "брекзитом". Так что никакие "полекзиты" нам не грозят. И те, кто говорит об этом, скорее, рассчитывает получить пару процентов ультраправых избирателей, которые мечтают о выходе из ЕС. Голоса евроскептиков из "Конфедерации" (коалиция консервативных политических партий Польши. - Прим. ред.) нужны политикам правящей партии "Право и справедливость" и поэтому они говорят о конфликте с Евросоюзом и "полекзите" как о возможном сценарии. При этом власти демонстрируют свое принципиальное несогласие с Еврокомиссией, но на самом деле прекрасно понимают все правовые условия договоров ЕС и пытаются обойти острые углы. Например, в ситуации с судебной реформой на публику они заявляют, что не поддадутся давлению, а в действительности ведут переговоры по разрешению конфликта. Это внутриполитическая борьба за десять процентов евроскептического электората. В Евросоюзе кто-то это понимает, кто-то не понимает, а кто-то просто использует в своей политической игре. Но те, кто на самом деле принимает решения в ЕС, прекрасно знают, что это за игры.

Взгляд из Москвы

Дмитрий Офицеров-Бельский,

старший научный сотрудник ИМЭМО им. Примакова РАН

Спор между Варшавой и Брюсселем идет не о многочисленных частностях. Это системное противостояние, которое стало усиливаться с марта 2017 года, когда состоялись две встречи - неформальный саммит "Германия - Франция - Италия - Испания" в Версале и встреча "Вышеградской четверки" в Варшаве. Поляки являются на сегодня лидерами центральной и восточной части Евросоюза, у которых есть свое альтернативное видение того, по какому пути должно идти дальнейшее развитие блока. И их "прижимают" за то, что они не хотят сидеть в стороне, пока старшие члены решают, как Европе жить дальше. А все остальное - лишь внешняя ширма. При этом поляки не только не хотят уходить из Евросоюза, но и пытаются упрочить свои позиции, создавая различные региональные союзы в рамках ЕС. И в Еврокомиссии "полекзита" никто всерьез не планирует. Я неоднократно разговаривал с еврочиновниками в Брюсселе и вынес впечатление, что поляков не только никто не может наказать, но и самого по себе такого намерения в действительности нет. И это - политика, которая стала как раз следствием "брекзита". Кстати, поляки полагают, что они, точнее страны Центральной и Восточной Европы - и есть настоящая Европа. По их мнению, Европейский союз очень изменился с тех пор, когда они в него вступали, особенно по части ценностей. ЕС стал с тех пор существенно менее благополучным, мультикультурным в негативном смысле этого слова, в значительной мере дехристианизированным, заполнен мигрантами и страдает от криминала. Я бы назвал Польшу более благополучной страной, чем многие западноевропейские.