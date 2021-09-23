Эксперты считают, что онлайн-голосование может стать основным форматом выборов в России

По мнению члена комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Алены Август, одним из главных преимуществ онлайн-голосования является его удобство. "Люди стали настолько мобильными, хождение на участок может занять время, а так можно исполнить свой гражданский долг в любом месте", - сказала она.

Политолог Арсений Капустин отметил, что прошедшие выборы были конкурентными. Да и люди в этот раз активнее голосовали, говорит эксперт.

- В будущем система может распространиться на новые регионы, так как это удобно. Особенно тем людям, которые находятся в командировках или тем, кто не успел открепиться от своего участка по месту прописки, выбрав участок по месту нахождения, - подчеркнул Капустин.