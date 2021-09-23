Европа просит больше газа и продолжает бороться с "Северным потоком-2"

В сертификации "Северного потока-2" будет участвовать давний и последовательный недруг всех российских энергопроектов - польская нефтегазовая компания PGNiG. В ней не скрывают, что приложат максимум усилий для если не остановки, то хотя бы задержки запуска газопровода. При этом цены на газ в Европе продолжают находиться на рекордном уровне выше 900 долл. за тысячу кубометров, хранилища полупусты, а зима близко.

На фоне энергетического кризиса в Европе - например, из-за высоких цен на газ только в Великобритании за неделю обанкротилось шесть энергокомпаний, обслуживающих более 1,5 млн домов - решение о допуске PGNiG к сертификации "Северного потока-2" выглядит странно. Но только на первый взгляд.

Несмотря на проблемы, Европа пока не делает никаких шагов навстречу нашей стране. Идея диверсификации поставок газа живет и побеждает, хотя уже ясно, что вариантов кроме России у Европы нет. Не пересматривается решение об ограничении для "Газпрома" - заполнять "Северный поток-2" только вполовину его мощности (27,5 млрд кубометров). Не прилагаются усилия по быстрому вводу газопровода в эксплуатацию. Продолжается продвижение идеи о скорейшем энергопереходе - отказе от углеводородов в энергетике, который ударит не только по их экспортерам нефти и газа, то есть и России, но и по населению стран самой Европы - ростом тарифов и цен.

Прозвучали призывы госдепа США и Международного энергетического агентства (МЭА) к России увеличить поставки газа в Европу. Непонятно только почему наша страна должна на них откликаться. Чтобы согретая российским газом Европа с еще большим рвением продолжила ограничивать экспорт наших энергоресурсов? Помнится, в 2019 году США обещали залить Европу дешевым американским сжиженным природным газом (СПГ) вместо российского трубопроводного. Сейчас они этого не делают, поскольку СПГ выгодней продавать на азиатском рынке, и особо не мучаются угрызениями совести.

В самой Европе ни один действующий политический лидер не выступил с инициативой ускорить запуск "Северного потока-2" или хотя бы с призывом договориться об увеличении поставок из нашей страны. Создается впечатление, что страны Европы решили оставить все как есть в надежде на теплую зиму, лишь бы не менять взятый вектор развития на "зеленую энергетику" и не раздражать США. В прошлом году глобальные инвестиции в "зеленую" энергетику превысили 300 млрд долл. Больше половины пришлось на Европу. При этом Банк международных расчетов (BIS) в сентябре 2021 года предупредил, что рост зеленых инвестиций может стать мировой угрозой и привести к образованию пузыря на фондовом рынке.

Европа пока не сделала никаких встречных шагов, чтобы Россия начала спасать ее от нехватки газа зимой

Сегодняшний кризис - свидетельство завышенных и экономически не обоснованных темпов развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Европе, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. Ранее развитие ВИЭ в Европе шло исключительно на основе огромных государственных субсидий. Сегодня многие политики и эксперты заявляют о якобы выходе ВИЭ на конкурентоспособный уровень по сравнению с "традиционной" энергетикой и о возможности отказа от субсидий. Но на деле высокие расходы на "альтернативу" перекладываются с госбюджетов на плечи простых граждан. Генерирующие компании, использующие ВИЭ, получив преференциальный доступ к электросетям, включают рост своих затрат в тарифы для рядовых потребителей. Еще одна причина повышения "зеленых" тарифов - необходимость погашать растущую долговую нагрузку производителей "зеленой" электроэнергии, подчеркнул Андрианов.

Но вернемся к "Северному потоку-2". Участие поляков в сертификации газопровода не станет непреодолимой преградой для проекта. По словам эксперта Аналитического центра при правительстве РФ Александра Курдина, польская компания будет участвовать в сертификации, но это не означает права решающего голоса. Ее участие в процедуре дает сигнал о том, что регуляторы намерены уделить большее внимание доводам против российского газопровода.

Отказ принять PGNiG повлек бы еще одно судебное разбирательство, которое и так будет при любом благоприятном решении регулятора, но лишняя тяжба по была, вероятно, признана нецелесообразной, считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Сама процедура займет не больше 4 месяцев, решение должно быть вынесено до 8 января 2022 года.