ФАС предписала "Магниту" и "Пятерочке" снизить цены на продукты

Власти продолжают искать способ сдержать рост цен на продовольствие. Сначала на отдельные продукты заморозили цены. Потом ввели экспортные пошлины на отдельное продовольствие. Теперь дошла очередь до ограничений в торговых сетях. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала "Магниту" и "Пятерочке" предупреждение с требованием снизить цены на продукты в Подмосковье.

В ведомстве отметили, что торговые сети, занимая доминирующее положение в нескольких городских округах Московской области, установили более высокие цены (более чем на 10%) на продукты, чем в других муниципальных образованиях. В частности, речь идет о пшеничной муке, хлебе, мясе птицы и свинине. Торговые сети должны исполнить требования ФАС в течение 10 дней. Иначе служба может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства. Представители "Магнита" и Х5 рассказали "РГ", что получили предупреждение от ФАС. "Мы внимательно изучаем документ и предоставим ведомству дополнительную информацию", - отметили в Х5.

"Спекулировать на таком высококонкурентном рынке, как сфера розничной торговли, - все равно что стрелять себе в ногу. Потребитель просто уйдет в другие магазины, где цены будут ниже", - считает генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков. По его оценке, несмотря на консолидацию торговых сетей (которая происходит в том числе из-за воздействия регуляторных мер), сегодня доля топ-10 игроков не превышает 40% рынка.

При этом в производстве может быть менее конкурентная ситуация, отмечает эксперт. Например, в отдельные регионы поставлять тот же сахар могут только 2-3 завода. И им договориться по поводу цен отгрузки уже проще. Надо разбираться по всей товаропроизводящей цепочке, где может быть необоснованное завышение, а не перекладывать ответственность на ретейл. В конечном итоге сети уберут с полок кур и будут продавать бананы, чтобы лишний раз не вызывать недовольство властей, говорит Федяков.

С другой стороны, продовольствие дорожает во всем мире: с августа прошлого года по август 2021 года рост составил 30%.

Продовольственная инфляция растет во всех странах. И Россия не может стоять особняком, даже если речь идет о моркови, картофеле или гречке, которые выращиваются внутри страны и вроде бы не зависят от внешних факторов. Не могут аграрии не закладывать в стоимость моркови или картофеля возросшие цены на удобрения, дорожающие перевозки на фоне дефицита водителей. Никто не снимает также погодные риски, а в этом году во многих регионах наблюдалась засуха, а сейчас идут проливные дожди.

В отдельных торговых точках цены на муку, хлеб, курицу и свинину оказались на 10% выше, чем в магазинах соседних районов

Цена на гречку этим летом превысили психологическую отметку в 100 рублей. Причины - не только в сезонном снижении остатков, но и увеличение вдвое мировых цен, и паника на рынке. При этом, как подсчитали в компании "НЭО Центр", розничные цены на гречку растут более низкими темпами: с начала 2021 года цены на гречиху увеличились на 22,1%, потребительские цены - на 10,5%.

На днях на высокую стоимость пшеницы твердых сортов пожаловались производители макаронных изделий, предложив установить на это сырье экспортные пошлины. А российские рестораторы пожаловались на дефицит мраморной премиальной говядины внутри страны - дескать, вся она на фоне высоких мировых цен ушла на экспорт в Китай.

Отлично, что наша говядина востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках, говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В России потребление этой продукции за последние семь лет увеличилось более чем в 10 раз. Что не можем съесть сами, резонно отправлять за рубеж. И там у нас огромные перспективы. В России потребление говядины составляет примерно 14 кг на человека в год, а китайцы едят 6,5 кг в год. Поэтому России надо делать ставку на производство говядины: сейчас оно стагнирует, а спрос будет расти, говорит Юшин. По свинине есть конфессиональные ограничения, птицей уже все наелись.

А притом, что многие государства борются с выбросами метана, не исключено, что какие-то страны будут сокращать производство говядины. Например, Голландия объявила о намерении сократить поголовье своего скота и свиней на 30%. И Россия может возместить эти поставки на мировой рынок.

Цены растут на пшеницу, картофель, гречку, говядину. Но это происходит не только в России

Экспорт необходимо поддерживать - это будет стимулировать инвестиционную деятельность внутри страны, говорит Юшин. Будут строиться новые предприятия - будет расти количество рабочих мест - будут увеличиваться доходы людей, которые в конечном итоге не будут переживать по поводу подорожания гречки на 10 рублей.

"Надо учить матчасть. Экономист Томас Ман еще в XVII веке говорил, что богатство Англии заключается во внешней торговле", - напоминает Юшин.