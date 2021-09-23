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23.09.2021 20:13
Рубрика: Экономика

ФАС предписала "Магниту" и "Пятерочке" снизить цены на продукты

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
Власти продолжают искать способ сдержать рост цен на продовольствие. Сначала на отдельные продукты заморозили цены. Потом ввели экспортные пошлины на отдельное продовольствие. Теперь дошла очередь до ограничений в торговых сетях. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала "Магниту" и "Пятерочке" предупреждение с требованием снизить цены на продукты в Подмосковье.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В ведомстве отметили, что торговые сети, занимая доминирующее положение в нескольких городских округах Московской области, установили более высокие цены (более чем на 10%) на продукты, чем в других муниципальных образованиях. В частности, речь идет о пшеничной муке, хлебе, мясе птицы и свинине. Торговые сети должны исполнить требования ФАС в течение 10 дней. Иначе служба может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства. Представители "Магнита" и Х5 рассказали "РГ", что получили предупреждение от ФАС. "Мы внимательно изучаем документ и предоставим ведомству дополнительную информацию", - отметили в Х5.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Спекулировать на таком высококонкурентном рынке, как сфера розничной торговли, - все равно что стрелять себе в ногу. Потребитель просто уйдет в другие магазины, где цены будут ниже", - считает генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков. По его оценке, несмотря на консолидацию торговых сетей (которая происходит в том числе из-за воздействия регуляторных мер), сегодня доля топ-10 игроков не превышает 40% рынка.

При этом в производстве может быть менее конкурентная ситуация, отмечает эксперт. Например, в отдельные регионы поставлять тот же сахар могут только 2-3 завода. И им договориться по поводу цен отгрузки уже проще. Надо разбираться по всей товаропроизводящей цепочке, где может быть необоснованное завышение, а не перекладывать ответственность на ретейл. В конечном итоге сети уберут с полок кур и будут продавать бананы, чтобы лишний раз не вызывать недовольство властей, говорит Федяков.

С другой стороны, продовольствие дорожает во всем мире: с августа прошлого года по август 2021 года рост составил 30%.

Продовольственная инфляция растет во всех странах. И Россия не может стоять особняком, даже если речь идет о моркови, картофеле или гречке, которые выращиваются внутри страны и вроде бы не зависят от внешних факторов. Не могут аграрии не закладывать в стоимость моркови или картофеля возросшие цены на удобрения, дорожающие перевозки на фоне дефицита водителей. Никто не снимает также погодные риски, а в этом году во многих регионах наблюдалась засуха, а сейчас идут проливные дожди.

В отдельных торговых точках цены на муку, хлеб, курицу и свинину оказались на 10% выше, чем в магазинах соседних районов

Цена на гречку этим летом превысили психологическую отметку в 100 рублей. Причины - не только в сезонном снижении остатков, но и увеличение вдвое мировых цен, и паника на рынке. При этом, как подсчитали в компании "НЭО Центр", розничные цены на гречку растут более низкими темпами: с начала 2021 года цены на гречиху увеличились на 22,1%, потребительские цены - на 10,5%.

На днях на высокую стоимость пшеницы твердых сортов пожаловались производители макаронных изделий, предложив установить на это сырье экспортные пошлины. А российские рестораторы пожаловались на дефицит мраморной премиальной говядины внутри страны - дескать, вся она на фоне высоких мировых цен ушла на экспорт в Китай.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Эксперт оценил, когда снизятся цены на гречку

Отлично, что наша говядина востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках, говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В России потребление этой продукции за последние семь лет увеличилось более чем в 10 раз. Что не можем съесть сами, резонно отправлять за рубеж. И там у нас огромные перспективы. В России потребление говядины составляет примерно 14 кг на человека в год, а китайцы едят 6,5 кг в год. Поэтому России надо делать ставку на производство говядины: сейчас оно стагнирует, а спрос будет расти, говорит Юшин. По свинине есть конфессиональные ограничения, птицей уже все наелись.

А притом, что многие государства борются с выбросами метана, не исключено, что какие-то страны будут сокращать производство говядины. Например, Голландия объявила о намерении сократить поголовье своего скота и свиней на 30%. И Россия может возместить эти поставки на мировой рынок.

Цены растут на пшеницу, картофель, гречку, говядину. Но это происходит не только в России

Экспорт необходимо поддерживать - это будет стимулировать инвестиционную деятельность внутри страны, говорит Юшин. Будут строиться новые предприятия - будет расти количество рабочих мест - будут увеличиваться доходы людей, которые в конечном итоге не будут переживать по поводу подорожания гречки на 10 рублей.

"Надо учить матчасть. Экономист Томас Ман еще в XVII веке говорил, что богатство Англии заключается во внешней торговле", - напоминает Юшин.

Экономика Товары и цены Правительство ФАС Цены на продукты

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