Французская фирма выставит счет Австралии из-за срыва контракта с подлодками

Французская компания Naval group, которая специализируется на судостроительстве, намеревается выставить австралийской администрации счет из-за срыва контракта на поставку подводных лодок. Об этом в четверг сообщила французская газета Le Figaro.

В интервью газете глава компании Пьер Эрик Поммелле рассказал, что в настоящее время его подчиненные проводят оценку ущерба, и вскоре требования о компенсации будут направлены австралийской стороне. Он подчеркнул, что в соглашении с Канберрой был прописан пункт о возмещении денежных средств в случае расторжения контракта.

Поммеле также добавил, что был шокирован решением Австралии. "Об этом решении нам сообщили без всякого уведомления, с невероятной жестокостью", - подчеркнул он.

Ранее Канберра приняла решение отказаться от приобретения французских подлодок, решив вступить в новый оборонный союз с Великобританией и США.