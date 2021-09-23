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23.09.2021 02:07
Рубрика: Легковые авто

Genesis GV70 и G70: кроссовер и седан официально представлены в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Genesis. Фото: Пресс-служба Genesis.
Фото: Пресс-служба Genesis.

Премиум-марка Genesis официально представила в России среднеразмерный кроссовер GV70 и обновленный седан G70. Мероприятие прошло на территории технопарка "Сколково".

Фото: Пресс-служба Genesis.
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Genesis GV70 у нас доступен с бензиновыми двигателями объемом 2,5 л (249 л. с.) и 3,5 л (379 л. с.), а также с 2,2-литровым дизельным агрегатом (199 л. с.) в сочетании с 8-ступенчатой АКП и системой полного привода. Новый SUV предлагается на российском рынке в пяти различных комплектациях от 4 150 000 рублей.

В салоне автомобиля установлен сенсорный 14,5-дюймовый LCD-дисплей мультимедийной системы. Дизайн интерьера отличается минимальным количеством кнопок и узким воздуховодам системы кондиционирования. Genesis GV70 станет первой моделью бренда на российском рынке с поддержкой телематических сервисов Genesis Connected Services.

Основными конкурентами нового GV70 станут Mercedes-Benz GLC/GLC Coupe, BMW X3 и X4, Audi Q5.

Что касается G70, то после обновления седан получил двухэтажную переднюю оптику в стиле флагманского седана G90, ромбовидную решетку радиатора, новые бамперы и видоизмененные воздухозаборники. Также автомобиль оснащается диффузором, хромированными патрубками выхлопной системы овальной формы и другим багажником с надписью Genesis.

Моторная гамма Genesis G70 представлена бензиновыми моторами 2,0 и 3,3 литра. Двухлитровый агрегат доступен в двух вариантах форсировки: 197 и 247 л.с., отдача 3,3 T-GDi V6 составляет 370 л.с. Все без исключения работают в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач.

Розничная цена обновленного G70 в России начинается от 3 100 000 рублей. И седан, и кроссовер уже доступны для заказа в официальных дилерских центрах бренда.

Фото: Пресс-служба Genesis.
Фото: Пресс-служба Genesis.
Обновленный G70. Фото: Пресс-служба Genesis.
Обновленный G70. Фото: Пресс-служба Genesis.
Genesis GV70. Фото: Пресс-служба Genesis.
Genesis GV70 Фото: Пресс-служба Genesis.
Салон Genesis GV70. Фото: Пресс-служба Genesis.
#Genesis