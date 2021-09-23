Герасимов: На учениях ШОС надо отрабатывать борьбу с новыми приемами террористов

Первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов в четверг провел в Оренбургской области совещание начальников генеральных штабов вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Место встречи выбрали не случайно. На полигоне "Донгуз" в Оренбургской области сейчас проходит активная фаза совместного антитеррористического командно-штабного учения "Мирная миссия-2021" стран ШОС. Герасимов с коллегами оценил действия на этих маневрах подразделений армий Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Беларуси. Представители последней стали участниками "Мирной миссии" впервые.

Что касается самих маневров под Оренбургом, то в практических действиях там задействовали около 5,5 тысячи военнослужащих и более 1200 единиц военной и специальной техники. Сценарий учения традиционно связали с совместной операцией по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.

На совещании под Оренбургом генералы говорили о сотрудничестве в нейтрализации реальных угроз государствам ШОС. Они, в частности, обсудили военно-политическую обстановку и действия международных террористических организаций в кризисных регионах мира. Вот как цель такого диалога обозначил Валерий Герасимов - по его словам, он должен "способствовать укреплению доверия и развитию сотрудничества между оборонными ведомствами наших стран".

В конце совещания Герасимов констатировал: "Совместная работа, как всегда, прошла в доверительном и конструктивном ключе. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о складывающейся военно-политической обстановке, обсуждены вопросы противодействия современным вызовам и угрозам".

Разумеется, генералы не обошли стороной ситуацию в Афганистане, который граничит со многими государствами ШОС. Начальник российского Генштаба сказал, что вместе с коллегами проанализировал сложившуюся там обстановку и ее влияние на создание предпосылок для роста угроз безопасности в государствах-членах ШОС. К таким относятся экспорт террористической активности, осложнение с гуманитарной помощью в связи с наплывом афганских беженцев и увеличение объемов наркотрафика.

"Договорились проводить систематические консультации между нашими странами, чтобы не допустить перетекания дестабилизирующих процессов на территории государств-членов Организации", - сообщил Герасимов.

Касаясь "Мирной миссии-21", он отметил необходимость решать в ходе совместных военных учений в формате ШОС вопросы противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористы. "В частности, необходимо отрабатывать вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, обеспечения информационной безопасности, предотвращения террористических атак с использованием химического и биологического оружия", - перечислил начальник российского Генштаба.

Он также наградил глав иностранных военных делегаций единым знаком отличия министерств обороны государств-членов ШОС "За укрепление дружбы и сотрудничества".

Справка "РГ"

28 июля 2021 года в Душанбе главы оборонных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества приняли решение о награждении единым знаком отличия министерств обороны стран-участниц ШОС.

Единым знаком отличия награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала министерств обороны (вооруженных сил) государств-членов ШОС по решению совещания министров обороны государств-членов Организации за особые заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества. Им также могут награждать граждан государств, не входящих в ШОС, за оказание содействия в решении задач, возложенных на Организацию.

Единый знак отличия министерств обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества "За укрепление дружбы и сотрудничества" вручается в торжественной обстановке министром обороны государства-члена Шанхайской организации сотрудничества, председательствующего в соответствующем году награждения, или другим руководящим должностным лицом по его поручению.