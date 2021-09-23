Грозит ли крах китайского застройщика новым мировым кризисом

Котировки акций одного из ведущих китайских девелоперов China Evergrande Group в четверг выросли на 10,6% после сильного падения в начале недели из-за долговых проблем.

Председатель совета директоров Evergrande Сюй Цзяинь заявил, что приоритетом компании является прибыль инвесторов. Днем ранее основное подразделение China Evergrande Group объявило о купонной выплате $35,9 млн по облигациям 23 сентября.

Правда, Evergrande не предоставила информацию о выплатах $83,5 млн купонов по пятилетним долларовым бондам, а 29 сентября наступает срок процентных выплат еще $47,5 млн по облигациям со сроком погашения в марте 2024 г. В начале недели азиатские индексы серьезно просели. Причина - один из крупнейших застройщиков КНР с задолженнностью 2 трлн юаней ($310 млрд) оказался на грани дефолта. Для сравнения: долг Греции в 2012-м составлял $200 млрд.

Сотни его клиентов штурмуют главный офис, требуя вернуть деньги. Многие уже сравнивают проблемы компании с крахом финансового гиганта Lehman Brothers, с которого начался мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. Событие будет иметь существенные последствия для китайской экономики, а вот мнения о том, докатятся ли отголоски до России, расходятся.

Прежде всего пострадают китайские банки, которые уже начали отказывать в новых кредитах потенциальным покупателям жилья в строящихся объектах девелопера. "В дальнейшем ситуация в банковском секторе может усугубиться за счет масштабных невыплат, дефолтов и банкротств. Следующими под ударом окажутся поставщики Evergrande, следом - строительный сектор", - полагает Наталия Пырьева, аналитик ФГ "ФИНАМ".

Тем не менее мало шансов, что эта история приведет к таким же глобальным последствиям, как крах Lehman Brothers. "Вероятнее всего, будет проведена реструктуризация, при которой другие застройщики для предотвращения цепной реакции в экономике возьмут незаконченные проекты Evergrande в обмен на его долю в земельном банке. Если власти КНР предпримут необходимые действия по спасению строительного гиганта, можно ожидать, что страна отделается легким испугом. Однако при затягивании решения проблемы действительно произойдет эффект домино от китайской экономики к мировой", - отмечает Пырьева.

Александр Абрамов, заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, не думает, что это заденет Россию даже в критической ситуации, если допустить повторение истории Lehman Brothers. "Это маловероятно, скорее, может быть частичный дефолт. С развивающихся рынков деньги, конечно, будут уходить, но Россия сейчас не сильно зависит от иностранных денег (3 трлн руб. в ОФЗ). Скорее даже из Китая часть денег может переместиться в Россию, как из китайского финтеха инвестиции ушли в Индию. Не исключено, что РФ даже станет бенефициаром от такого события, но это очень гипотетично", - полагает он.

Ситуация в Китае заметно отличается от событий в США в 2007-2008 гг. Пекин последние годы проводит политику, направленную на снижение системных рисков в экономике. "Еще в августе 2020 г. от строительных компаний потребовали соблюдать правила трех красных линий, целью которых было ограничение возможностей по наращиванию долга у проблемных компаний, и ограничить темпы его роста даже у хороших величиной в 15% в год", - напоминает Дмитрий Дорофеев, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал".

Evergrande ведет переговоры с банками, финансовыми институтами и розничными инвесторами о вариантах погашения долга. Инвесторы уже понимают, что дефолт и значительные списания задолженностей неизбежны, и это уже отражено в ценах - облигации компании торгуются в районе 25% от номинала. Ключевые каналы притока денежных средств в компанию перестали работать: продажи по контрактам обвалились, а заметного прогресса в продаже активов или привлечении стратегических инвесторов не происходит, отмечает Дорофеев.

Рисков повторения китайской ситуации в России нет, а от краха китайского гиганта наш рынок недвижимости может даже выиграть

Полная ликвидация компании маловероятна, учитывая размер Evergrande и количество заинтересованных сторон, полагает он: "Судя по всему, власти поставили перед компанией задачу в первую очередь учитывать интересы покупателей жилья, поставщиков и сотрудников. Вследствие чего основное бремя решения долговых проблем Evergrande в первую очередь понесут держатели облигаций и банковского долга компании. Наиболее вероятным сценарием является достройка большинства объектов другими строительными компаниями страны и передача ее земельного банка местным властям и другим застройщикам".

Пекин делает все, чтобы не допустить развития эффекта домино и пока нет оснований полагать, что это ему не удастся. Схожие проблемы имеют также и другие застройщики, но совокупная доля проблемных компаний в секторе пока не превышает 10%. Это говорит об отсутствии системного кризиса в отрасли. Объем задолженности Evergrande - менее 0,2% активов банковской системы Китая при отсутствии высокой экспозиции у какого-либо банка, поэтому банковская система может выдержать удар даже от полного списания заимствований Evergrande.

"Основное влияние на сырьевые товары, особенно в сегменте промышленных металлов, оказывает не сама по себе ситуация с компанией, а целенаправленные меры властей по стабилизации цен путем введения различных ограничений, налогов и пошлин за последние месяцы, - уверен Дорофеев. - Пекин обозначил четкую задачу по стабилизации экономики, снижению инфляционного давления и выполняет ее всеми доступными способами, которые имеет планово-рыночная экономическая модель. В этом плане контролируемое замедление экономики и закрытие неэффективных компаний является хорошей терапевтической процедурой для предотвращения крупных кризисов в будущем".

По мнению Абрамова, с финансовой точки зрения КНР проводит разумные меры (по ужесточению регулирования. - "РГ"). Они позволят немного ослабить перегрев рынка технологических компаний и сократить задолженность у застройщиков. "Основная проблема в Китае - это застройщики и рынок недвижимости, а не Bigtech. Пока меры выглядят разумными, но все больше мнений, что в долгосрочном плане меры по усилению регулирования финтеха могут плохо отразиться на его развитии в КНР", - считает он.

Госрегулирование во всем мире ужесточается, и тому есть объективные причины, отмечает Светлана Солянникова, руководитель департамента общественных финансов Финансового университета. "XXI век преподнес совершенно новые вызовы и шоки. Финансовые и экономические кризисы в рамках глобализации носят характер инфекции - они могут передаваться по цепочке, что не было характерно для ХХ века. На этом фоне госрегулирование усиливается во всем мире. Просто Китай, учитывая динамизм его развития и масштабы экономики, чуть более ярко показывает это, чем другие страны".

Рисков повторения китайской ситуации в России нет, считают отечественные застройщики. "У нас такая ситуация не может повториться, - считает директор по инвестициям ГК "Гранель" Андрей Носов. - После перехода рынка недвижимости на проектное финансирование контроль за бизнес-моделью застройщика ведут еще и банки, которые выделяют средства на строительство. Неудачные проекты просто не получают финансирование".

В России сегодня очень мало застройщиков, являющихся акционерными обществами и привлекающих финансирование через облигационные займы, говорит коммерческий директор ГК "ПСК" Сергей Софронов. После перехода российской строительной отрасли на проектное финансирование вопрос достаточности собственных средств девелопера для строительства не стоит - он закрывается банками. Кроме того, сомнительна ситуация затоваривания на российском рынке, считает он: "У нас крайне низкая обеспеченность жильем в расчете квадратных метров на человека и огромный объем аварийного и ветхого жилья. Все это требует только увеличения объемов строительства".

Главная проблема Evergrande в том, что компания из просто застройщика стала финансово-промышленным конгломератом, отмечает коммерческий директор "Специализированный застройщик "Инстеп"" Петр Панов. В структуре холдинга находятся заводы по выпуску электромобилей, сеть из сотни кинотеатров, парк развлечений, сеть домов престарелых, производство воды, свинины, футбольный клуб, перечисляет он. Для развития сторонних бизнесов была сильно увеличена кредитная нагрузка, в итоге долги компании сейчас превышают выручку, а проценты по кредитам - операционную прибыль. "В России другая ситуация. Крупнейшие застройщики не вкладываются в непрофильные активы и не увеличивают кредитную нагрузку. Отношение долга к EBITDA у всех крупных застройщиков не превышает коэффициента 3, что абсолютно безопасно в текущих условиях", - говорит он.

Сотни вкладчиков требуют от компании Evergrande вернуть свои деньги. Фото: vesti.ru

При этом российскому рынку недвижимости крах китайского гиганта может дать и положительный эффект. Если в Китае будут меньше строить, упадет спрос на основные материалы - прежде всего сталь, сырье для ее производства, что может снизить цены на металл и уменьшить себестоимость строительства в России, отмечает Панов.

Отправной точкой сложившейся ситуации стало ужесточение регулирования в Китае застройщиков с повышенной долговой нагрузкой, объясняет управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. Компания Evergrande перестала соответствовать критериям надежности, не смогла получать новые кредиты и, чтобы хоть как-то выбраться из кризиса, начала демпинговать и распродавать объекты по цене ниже рынка. В итоге цены на жилье пошли вниз. "Если этот тренд продолжится, заемщики не смогут реализовать квартиры по той цене, за которую их покупали. А в случае проблем с выплатой долга - не смогут погасить кредит за счет продажи квартир. Тогда начнутся массовые невыплаты и дефолты, которые отразятся на банковском секторе", - говорит Колочинский.

У нас такой сценарий маловероятен из-за контроля за строительством со стороны банков, невысокой доли ипотеки по отношению к ВВП (10% против 56% в США и 71% в Канаде).

"Даже с учетом самого плохого сценария, если цены на новостройки в России пойдут вниз, то банкротство застройщиков и дефолт заемщиков не будут иметь такого колоссального влияния на финансовый сектор. А с учетом активной роли государства такой сценарий вообще маловероятен. Когда обанкротилась Urban Group, государство взяло обязательства по достройке объектов",- говорит Колочинский.