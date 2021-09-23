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23.09.2021 23:32
Рубрика: В мире

Guardian: Британские силы связаны с гибелью мирных граждан в Афганистане

Текст: Максим Макарычев

Британские военные, по данным лондонского издания Guardian, связаны с гибелью 86 детей и более 200 взрослых гражданских лиц во время конфликта в Афганистане, при этом в среднем за каждую потерянную жизнь британскими властями была выплачена компенсация в размере всего 2380 фунтов стерлингов (порядка 24 тысяч рублей).

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Эти данные были внесены в официальные протоколы компенсаций британского министерства обороны, полученные изданием в результате серии запросов на основании закона о свободе информации. По данным газеты, самой молодой жертве из числа гражданского населения было три года. Одним из наиболее серьезных инцидентов, перечисленных в протоколах, является выплата 4 233,60 фунтов стерлингов (около 42 тысяч рублей) семье после гибели четырех детей, которые были ошибочно застрелены во время инцидента в декабре 2009 года. Некоторые выплаты составили менее нескольких сотен фунтов. Данные были собраны организацией Action on Armed Violence (AOAV). Напомним, что США были вынуждены признать, что в результате недавнего удара беспилотника в Афганистане погибло 10 мирных жителей, в том числе семеро детей.

По оценкам AOAV, 20 390 мирных жителей были убиты или ранены международными и афганскими силами в течение 20-летнего конфликта. Всего за этот период погибло 457 британских солдат. Данные о выплатах - это один из немногих способов установить, сколько мирных жителей могло быть убито британскими войсками в Афганистане, поскольку Пентагон заявил в ответ на другие запросы СМИ, что данное досье не может быть обнародовано без учета мнений других стран. В американском министерстве обороны ранее сообщали, что военные эксперты рассмотрели утверждения о причастности британских силовиков к "внесудебным казням", однако, по их заключению, "собранных доказательств недостаточно для судебного преследования".

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