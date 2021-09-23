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23.09.2021 18:46
Рубрика: В мире

Игорь Краснов рассказал о главных угрозах для стран СНГ

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
Генпрокурор России Игорь Краснов призвал коллег из СНГ выработать совместные меры по защите от проникновения из Афганистана под видом беженцев террористов, наркоторговцев и других криминальных элементов.

Об этом глава российского надзорного ведомства заявил в Нур-Султане во время 31-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников Содружества Независимых Государств. На этом же заседании в столице Казахстана генпрокуроры Содружества во второй раз подряд избрали Игоря Краснова председателем Координационного совета.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"В качестве моего первого поручения новому исполнительному секретарю я предлагаю в двухмесячный срок с участием всех наших прокуратур проработать совместные дополнительные меры по обеспечению защищенности наших территорий от проникающих из Афганистана под видом беженцев террористов, наркоторговцев и иных преступных элементов", - заявил Генпрокурор России. Также, по его мнению, принятый на заседании Совета пятилетний план по обеспечению пограничной безопасности должен повысить защищенность от актуальных угроз, исходящих с территории Афганистана.

Краснов призвал коллег из Баку и Еревана чаще обращаться к российским военным прокурорам

После заседания Совета Игорь Краснов провел серию встреч с зарубежными коллегами. С Генпрокурором Казахстана Гизатом Нурдаулетовым он обсудил факты проявления экстремизма в России и Казахстане. На встрече с молдавским прокурором Александром Стояногло в числе других тем главы ведомств обсудили борьбу с коррупционными угрозами. На встрече с президентом Международной ассоциации прокуроров Чхолем-Кю Хваном Краснов обсудил борьбу с киберпреступностью, включая криминальный оборот криптовалюты, а также вовлечение молодежи в деструктивные сообщества.

Завершающей стала встреча Генпрокурора России с коллегами из Азербайджана - Кямраном Алиевым и Армении - Артуром Давтяном. Игорь Краснов поблагодарил коллег за конструктивное взаимодействие и нацеленность на достижение мира и стабильности на благо народов региона. Он призвал коллег чаще обращаться к российским военным прокурорам, дислоцированным в Нагорном Карабахе. По его словам, это действенный канал обмена информацией, в том числе для передачи сигналов о нарушениях, а также к продолжению работы по возвращению на родину граждан.

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